 

В Москве из-за разбившейся посылки с химикатами людям понадобилась медпомощь

10.04.2023, 15:30, Новости дня
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В российской столице произошел инцидент. Сообщается, что в пункте выдачи СДЭК на северо-востоке Москвы разбили посылку с химикатами.

В результате случившегося три человека обратились за медицинской помощью, сообщает URA.ru. Мужчина, который ожидал посылку, рассказал журналистам, что отправитель плохо запечатал химикаты.


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