В Москве из-за разбившейся посылки с химикатами людям понадобилась медпомощь
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В российской столице произошел инцидент. Сообщается, что в пункте выдачи СДЭК на северо-востоке Москвы разбили посылку с химикатами.
В результате случившегося три человека обратились за медицинской помощью, сообщает URA.ru. Мужчина, который ожидал посылку, рассказал журналистам, что отправитель плохо запечатал химикаты.
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