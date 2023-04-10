В Москве из-за разбившейся посылки с химикатами людям понадобилась медпомощь

В российской столице произошел инцидент. Сообщается, что в пункте выдачи СДЭК на северо-востоке Москвы разбили посылку с химикатами.

В результате случившегося три человека обратились за медицинской помощью, сообщает URA.ru. Мужчина, который ожидал посылку, рассказал журналистам, что отправитель плохо запечатал химикаты.