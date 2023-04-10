Скандалы: Из-под Дрозденко уходит земля

Земельно-строительные и коррупционные скандалы продолжают расшатывать кресло под губернатором Ленинградской области

Активисты вступили в противостояние с правоохранительными органами, которые не обнаружили злоупотреблений в «распиле» Юкковского леса. Приближённый к Северной столице регион замер в ожидании нового витка расследований и арестов.

С конца прошлого года Ленинградская область находится под давлением силовиков. Один за другим задержаны несколько представителей региональной власти. В декабре глава комитета по топливно-энергетическому комплексу Юрий Андреев был заподозрен в получении взятки, на этой неделе ему предъявили новое обвинение – в принуждении сотрудников муниципалитетов к заключению контрактов с определёнными подрядчиками. За три дня до Нового года арестовали бывшего начальника отдела «Ленобллеса» Леонида Лагоду, ему вменяют мошенничество в особо крупном размере – хищение 2,4 млн рублей из регионального бюджета.

В январе поместили под стражу бывшего зампредседателя комитета по управлению госимуществом Олега Зинченко. Его подозревают в получении взяток за выделение коммерсантам по заниженной стоимости земельных участков во Всеволожском районе. В феврале за вымогательство взятки арестовали замглавы комитета по строительству Сергея Шалыгина. Его начальника Константина Панкратьева допросили по подозрению в коррупционных нарушениях и уволили с занимаемой должности.

В марте по делу о злоупотреблении полномочиями задержали экс-руководителя АНО «Дирекция комплексного развития территорий» Даниила Федичева. Следом за ним – бывшего вице-губернатора по строительству Михаила Москвина, который, по версии следствия, получил взятку за покровительство Федичеву.

По данным источника «Октагона», некоторые задержанные могли написать заявления об увольнении задним числом. Как утверждают собеседники издания, Дрозденко старательно пытается оградить себя от любых подозрений в причастности к махинациям подчинённых. По сведениям того же источника, в марте рассматривался вопрос об отставке губернатора, что свидетельствует о противоречиях с силовиками. Но окончательное рассмотрение вопроса отложено на июль – такой срок назначен из соображений осторожности в связи с выборами.

Однако петля вокруг губернатора затягивается всё туже: задержанных спрашивают не только об их действиях, но и по поводу деятельности главы региона, а также вице-губернатора Евгения Барановского, отвечающего за строительство и ЖКХ, и руководителя Всеволожского района Андрея Низовского. Именно по происходящему во Всеволожском районе Ленинградской области в последние годы наиболее часто возникали вопросы у силовиков и активистов. Старания последних могут обернуться новыми уголовными делами. Правда, заводить их правоохранители не торопятся.

Земли Петрова

В декабре 2021 года экоактивисты, пытающиеся сохранить от вырубки и застройки Юкковский лес, подали заявление в УМВД России по Всеволожскому району. Они указали на возможное хищение объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, и их отчуждение в пользу правой руки Дрозденко – Игоря Петрова (бывшего главы Юкковского поселения, ныне первого вице-губернатора Ленинградской области, курирующего антикоррупционную повестку). Кроме того, заявители обозначили вероятно незаконную передачу земельных участков нескольким фирмам, которые застраивают территории и ограничивают местным жителям доступ к общим природным ресурсам.

Следствие за это время не раз пыталось прекратить проверку, но решения об отказе в возбуждении уголовного дела отменялись прокуратурой Ленинградской области.

В итоге Главное следственное управление ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проверку всё-таки остановило. Но активисты с этим оказались не согласны. Они планируют через суд добиться ознакомления со всеми собранными материалами для дальнейшего обжалования.

– Судя по тому, что даже в отказе следователь напутал даты, например утверждения генплана территории, он не очень вник в суть вопроса. Список опрошенных в рамках проверки примечателен – совершенно очевидно, что никто из участников незаконной схемы не будет признаваться в махинациях. Ещё проблема в том, что два самых тёмных места в схеме превращения лесных земель в земли населённого пункта вообще не обозначены в ответе, – рассказывает «Октагону» активистка Лариса Орлова.

Речь идёт о нескольких разных фактах, связанных с землями Юкковского леса. Подробнее всего в отказе следователя (есть в распоряжении редакции) разбирается, почему в схеме приобретения участков Игорем Петровым правоохранители не нашли состава преступления.

Активисты описывали историю в письме на имя Александра Дрозденко (есть в распоряжении редакции). С 2001 по 2005 год Игорь Петров занимал должность гендиректора ЗАО «Радиотелекоммуникационная компания» (ЗАО «РТК»). В письме сообщается, что в рамках полномочий он испросил для организации земельные участки общей площадью 3,27 гектара с целью проведения проектно-изыскательных работ для жилищного строительства в деревне Юкки. После того как работы были завершены, Петров подал в администрацию Юкковского поселения список из якобы 15 работников ЗАО «РТК» – участников боевых действий в Афганистане, которые имели право на бесплатное получение земли.

«Указанные лица сотрудниками организации не являлись, а явились номинальными собственниками, которые ровно через неделю после регистрации права собственности на земельные участки все одновременно 27 декабря 2004 года продали свои участки Игорю Петрову. Так в частной собственности Петрова оказалась вся площадь, в отношении которой его ЗАО “РТК” проводило проектно-изыскательские работы», – говорится в обращении активистов общественного движения «Юкковский лес» на имя Александра Дрозденко.

Некоторые участки Игорь Петров будто бы продал, другие – перераспределил, изменив границы, площади и кадастровые номера, и переоформил. По данным на август 2021 года, четыре из 15 приобретённых объектов находились в собственности Екатерины Петровой – полной тёзки матери Игоря Петрова, три – в собственности Любови Петровой, полной тёзки его бывшей жены.

Но следователь в этих фактах преступного умысла не обнаружил. В его ответе указано, что все 15 человек, которым изначально достались участки, были военнослужащими, а значит, имели право на их получение от муниципалитета, равно как и право распоряжаться землёй по своему усмотрению. Поэтому они продали земли четырём другим людям (в числе которых, например, некий М. Д. Черняков – полный тёзка однокурсника сына Игоря Петрова).

Новые обладатели, пишет следователь, приобретали участки «для своих нужд, а в дальнейшем приняли решение об их продаже, при этом в интересах Петрова не действовали».

Принятые решения о передаче участков, как и сделки купли-продажи, никем не обжаловались и недействительными не признаны; срок привлечения к ответственности по подобным тяжким преступлениям составляет 10 лет и истёк, соответственно, в 2014 году, резюмировал следователь.

Примечательно, что на фоне специальной военной операции (СВО) схожую идею по выделению земель военнослужащим предложил действующий глава Всеволожского района, в состав которого входит Юкковское поселение, Андрей Низовский. А именно: передать неиспользуемые земли Минобороны муниципалитетам, чтобы те в свою очередь перевели их в категорию участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) и затем раздали участникам СВО. Чиновник высказал идею на заседании правительства региона в конце марта, и власти Ленобласти её поддержали.

Частное достояние

Другие положения обращения активистов к следователям касаются застройки в Юкковском поселении на территории деревни Медный Завод, где у Дрозденко находится дом. Заинтересованных в юкковских землях коммерсантов несколько. Об одном из них, «Севзапстройинвесте» с уральскими корнями, «Октагон» уже писал . Другое ООО – «Хонка-Парк» – до сих пор остаётся под пристальным вниманием активистов из-за того, что сумело расположить элитный коттеджный посёлок на участках, которые изначально давались ему в аренду. А в итоге организация фактически заполучила в собственность озеро, что по закону невозможно.

Эта история тоже началась в 2008 году. Тогда компания «Хонка-Парк» получила в долгосрочную аренду для рекреации два участка, которые относились к землям лесного фонда, площадью 34,4 гектара и 12 гектаров рядом с деревней Медный Завод. Чтобы начать на территории активное строительство, потребовалось запустить несколько процедур.

Для начала разработать новый генеральный план деревни Медный Завод. С этой целью администрация Юкковского поселения заключила соответствующий договор (есть в распоряжении редакции) с подрядной организацией. Согласно документу, что примечательно, ООО «Хонка-Парк» выступило инвестором, то есть официально оплачивало разработку нужного генплана.

Затем компания обратилась в администрацию Юкковского поселения с просьбой до утверждения генплана включить участки, находящиеся в аренде, в границы деревни «в целях жилищного строительства».

«Считаем, что в случае включения участка лесного фонда в границы населённого пункта наша организация сможет продолжить строительство жилищного фонда на очень высоком качественном уровне, в едином архитектурном стиле, с максимальным сохранением зелёных насаждений», – говорится в тексте обращения ООО «Хонка-Парк» (есть в распоряжении редакции).

Александр Дрозденко, на тот момент председатель комитета по госимуществу, подготовил и представил на подпись губернатору два соответствующих проекта распоряжений – № 667 и 669.

По ним участки, о которых радело ООО «Хонка-Парк», изменили категории – с земель лесного фонда на участки под ИЖС.

В комитете по природным ресурсам Ленобласти «Октагону» прокомментировали, что в декабре 2010 года права и обязанности арендодателя были переданы МТУ Росимущества в Санкт-Петербурге и Ленинградской области допсоглашением к договору аренды, после чего полномочия комитета перестали распространяться на указанные земли.

За этим последовал ряд бюрократических пертурбаций, в том числе утверждение нового генплана. В результате лесные участки оказались в собственности ООО «Хонка-Парк» с разрешённой для застройки категорией и вместе с территорией вокруг озера Светлого.

Сейчас подойти к озеру можно через два участка, которые принадлежат ООО «Хонка-Парк», – через пункты охраны по разрешению начальника квартальной застройки.

– Когда мне удалось достичь договорённости о пропуске к озеру, ко мне приставили охранника, в сопровождении которого я прошла на берег. Обойти Светлое вокруг возможности не было – участок был огорожен сеткой. Из точки осмотра видно, что на противоположном берегу обустроен пляж, слева и справа над водой устроены деревянные мостики с беседками. Определить, свободна ли береговая полоса от частной застройки, затруднительно. Если вы не житель коттеджного посёлка, отдохнуть на берегу Светлого у вас не получится, – отмечает Лариса Орлова.

Гендиректор компании «Хонка-Парк» – Игорь Жданов. Он же учредитель ТСЖ «Медное Озеро», где проживает Александр Дрозденко, а некоторое время председателем организации числилась жена губернатора Ирина Дрозденко.

По всем этим фактам следователь подробный ответ в отказе не дал. Поэтому активисты затребовали материалы проверки, чтобы окончательно разобраться в бюрократических хитросплетениях и обжаловать прекращение проверки.

Тем временем в Юкковском поселении сменился глава. Им стал бизнесмен Александр Леонов, который два года назад собирался вложить около 3 млрд рублей в строительство этнопарка «Гардарика» на территории, частично затрагивающей деревню Медный Завод.

Для этого нужно было вновь, как и в конце 2000-х, изменить категории земель лесного фонда и генплан. В границы деревни Медный Завод включили 40 гектаров лесного фонда и 95 гектаров лесов, принадлежащих Минобороны РФ. В 2022 году изменения в генплан утвердили, проект к реализации готов. Если правоохранительные органы не успеют изменить ситуацию вокруг властей Ленобласти, в Юкковском поселении может развернуться очередная застройка.

Анна Котолуп, Анастасия Ермакова

Оригинал материала: “Октагон”