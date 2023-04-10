 

Марков день: народные приметы, что можно и нельзя делать 11 апреля

10.04.2023, 15:05, Разное
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11 апреля православные россияне вспоминают преподобных Марка и Иона Псково-Печерких. А в народным календаре на этот день приходится Берещенье — праздник березы. Что можно и нельзя делать 11 апреля, какие приметы.

Преподобные Марк и Иоан Псково-Печерские — считаются одними из родоначальников Псково-Печерского монастыря. Также еще один святой с именем которого связан этот день – священномученик Марк, епископ Арефусийский.

А наши предки 11 апреля праздновали день березы. Было принято следить за природой, чтобы понять, какая погода и какой урожай будут в этом году.

Что можно делать 11 апреля

11 апреля можно собирать березовый сок.

Для хорошего урожая нужно пойти в поле и воткнуть в землю березовые ветки.

Если человек заболел, что его необходимо слегла отхлестать березовой веточкой. Считалось, что это поможет избавиться от хвори.

Чтобы защитить дом, необходимо собрать березовые ветки и положить их под крышу.

В доме обязательно соблюдали порядок 11 апреля.

Что нельзя делать 11 апреля

В этот день нельзя пилить березы, чтобы не испортить свою судьбу.

Плохой приметой считалось постричься 11 апреля, чтобы не испортить шевелюру.

Хозяйки не сушили белье на улице в Берещенье.

Приметы погоды на 11 апреля

Если в этот день березы дают много сока, то лето будет дождливым.

Если у березы начали набухать почки, то лето будет сухим и жарким.

Если 11 апреля пойдет сильный дождь, то стоит ждать хороший урожай овса.

Если много лебедей, то весна погода до конца весны простоит теплая.

Если сороки низко вьют гнезда, то летом ждали частые розы.


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