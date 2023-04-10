Парфюмер из Индии скоропостижно скончался, впервые в жизни вдохнув ароматы Парижа

Индия простилась с одним из наиболее известных парфюмеров страны – 53-летним Ратмирой Пхаварлалом, трагически скончавшимся 3 апреля во время посещения Парижа.

Как отмечает издание India Tmes, парфюмер прибыл в столицу Франции по приглашению дома L’Oréal и своего друга, администратора одного из магазинов сети – Жака Ланье.

Пхаварлал известен тем, что практически никогда не покидал пределы страны, за исключением 2007 года, когда он провёл цикл лекций для коллег из Шри-Ланки. При этом Париж оставался для индийца мечтой всей жизни, что побудило его принять приглашение коллег.

3 апреля индийский парфюмер прибыл в столицу Франции, его встретили и поселили в гостинице. Восхитившись красотой Парижа из окна такси, в сопровождении своего друга Ланье Пхаварлал он вышел на прогулку на Елисейские полях. Там, по словам француза, гость из Индии посетовал на обилие крыс и собачьих экскрементов.

– Затем мы проследовали в Латинский квартал, мой друг увидел горы мусора и грызунов. Он стал задыхаться, потерял сознание. Увы, врачи не смогли ему помочь, – рассказал Ланье.

Приехавшие на место инцидента медики констатировали смерть от интоксикации. Похоронили парфюмера в родной для него Калькутте.

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