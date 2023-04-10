“Таких людей свободными не считаю”: Ксения Бородина об отношении к глянцу, дружбе в шоу-бизнесе, разводе и работе над популярностью

40-летняя Ксения Бородина принадлежит к категории женщин, которые сделали себя сами. Телеведущая построила успешную карьеру, а вот личную жизнь пока не сумела наладить. В интервью Надежде Стрелец знаменитость рассказала о болезненном разводе и осветила много других интересных тем.

О тяжелой работе

Бородина была ведущей реалити-шоу «Дом-2». Этот проект и подарил ей невероятный успех, признание, славу и деньги. Однако это только со стороны могло показаться, что работа ведущей «непыльная». На самом деле график был довольно жесткий. Бородина признается, что трудилась без выходных на протяжении нескольких лет, у нее совсем не было отпуска. Знаменитости удалось справиться с такими нагрузками, поэтому свой успех она считает вполне заслуженным.

О взаимоотношениях с Ксенией Собчак

Соведущей Бородиной по реалити-шоу была Ксения Собчак. Сотрудничество оказалось очень непростым. Например, Собчак могли ждать до глубокой ночи, однако она так и не приезжала на съемки с того или иного мероприятия. При этом Бородина присутствовала на съемочной площадке все время: у нее не было другого выхода.

Однажды Собчак решила, что соведущей в кадре стоит помалкивать. Бородина поясняет: коллега отчаянно пыталась привлечь к себе внимание и использовала разные методы. Руководство просило Бородину потерпеть немного, хотя у нее было желание бросить все и уйти. Остановила от этого решительного шага знаменитость любовь зрителей. По ее мнению, Собчак не любили, а ее любили. Тем не менее ситуация, сложившаяся с коллегой, была для Бородиной очень унизительной.

Однако Бородина не держит зла на уже бывшую коллегу, ведь та многому ее научила. Сейчас они с Собчак в хороших отношениях: могут и подсесть друг к другу в самолете, и созвониться.

Об отношении к глянцу

Многие блогеры сделали ставку на глянец, презентовав образы тех, кто является частью элиты и высшего общества. Бородина же оказалась исключением из правил. Она сделала ставку на простых людей, своих подписчиков, став так называемым народным блогером.

Ксения признается, что у нее была возможность уйти в глянец, но она этого не сделала, поскольку такой мир ее совершенно не привлекает. По словам телеведущей, таких людей, которые сейчас развиваются в данной нише, она не считает свободными. В мире глянца и шоу-бизнеса, как утверждает Бородина, столько интриг, что любое реалити-шоу позавидует.

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О дружбе в шоу-бизнесе

Телеведущая считает, что у немедийных персон окружение меняется не чаще, чем у блогеров. У самой Бородиной есть преданные подруги, с которыми она дружит по двадцать лет, и есть те, которые хотят словить хайп за ее счет. Говоря о последних, знаменитость отмечает, что это блогеры, жаждущие славы. Для них важно сесть поближе, чтобы сделать как можно больше совместных снимков для дальнейших публикаций в соцсетях. Общение с такими подругами не приносит удовлетворения, и вообще это сложно назвать дружбой.

Бородина признается, что ее настоящие подруги вне медийного пространства. Это те люди, которые всегда придут на помощь и которые не преследуют цели получить хайп. Одна из таких — Настя. Бородина с ней дружит уже пару десятков лет. Эта подруга была рядом в тяжелые моменты. Однажды она сидела с Ксенией всю ночь, когда у той были панические атаки. Еще одна подруга – Карина живет в Швейцарии. По словам знаменитости, в их случае расстояние не убило дружбу.

О разводе с первым супругом

Первый брак Бородиной с бизнесменом Юрием Будаговым продлился три года и привел к рождению дочери Маруси. Телеведущая признается, что вышла замуж за мужчину, который был очень похож на ее отца по характеру: возможно, именно поэтому общения не случилось. У супругов были разные взгляды на жизнь.

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Инициатором развода стала Бородина. Муж не хотел расставаться, однако телеведущая все же настояла на своем. Вдаваться в подробности Ксения не хочет. Она поясняет, что бывший супруг попросил ее как можно меньше распространяться об их взаимоотношениях, и она намерена держать слово.

О предательстве второго мужа

После развода в 2011 году знаменитость несколько лет не решалась вступать в новые отношения, однако не смогла устоять перед обаятельным красавцем Курбаном Омаровым. Они поженились в 2015 году, родили дочь Теону, а в 2021 году развелись.

Первое время Бородина не общалась с журналистами на тему развода, скрывала причины разрыва. Однако сейчас честно призналась, что рассталась с Омаровым потому, что он ей изменял. Телеведущая наняла частного детектива и получила доказательства. Бородиной обидно, что несколько лет муж вводил ее в заблуждение, внушая, что ее предположения о неверности беспочвенны.

Об отцах и дочерях

Знаменитость считает, что ее дочерям вполне хватает ее любви и заботы. Психолог сказал телеведущей, чтобы она не переживала по поводу состояния детей после разводов: к счастью, у них нет психологических травм в связи с тем, что отцов нет рядом. Бородина признается, что часто говорит дочкам, что их папы их любят. Она также не препятствует общению детей и отцов.

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В общении с дочками Бородина старается быть откровенной. Только так, по ее мнению, можно выстроить доверительные отношения.

Об идеальных отношениях

Телеведущая отмечает, что приемлет сейчас только партнерские отношения. Никогда она не будет домохозяйкой, поэтому избраннику придется принимать ее занятость, желание развивать карьеру. Самой Бородиной не нужен мужчина, который будет жить за ее счет. Она считает идеальным равноправный союз двух самодостаточных работающих личностей.

Партнерство, по словам знаменитости, должно быть не только в материальном, но также и в духовном плане. Она хочет быть на одной волне с избранником. Бородина верит в институт брака, несмотря ни на что. Знаменитость считает себя счастливым человеком и признается, что не чувствует себя одинокой женщиной.

О работе над популярностью

Бородина признается, что за долгие годы работы на телевидении немного подустала от гонки за популярностью. Только с недавних пор она начала жизнь с чистого листа и изменила свое отношение к карьере. Сейчас знаменитость изучает психологию, чтобы лучше познать себя. Она посвящает больше времени детям. Наконец-то Бородина живет в таком режиме, когда можно получать удовольствие от занятости.

В планах у телеведущей — проект «Женский клуб» на канале ТНТ. Пока он находится в стадии разработки. Бородина отмечает, что если такую передачу не удастся выпустить на канале ТНТ, то, возможно, получится на другом канале. Суть в том, что знаменитость хочет довести до ума эту идею.

О внешности

Бородина заметно похорошела после первого развода. Телеведущая признается, что действительно склонна к полноте. Она весила тогда больше, чем сейчас, однако все равно ситуация в реальной жизни обстояла не так как на экране. Бородина пояснила, что камера прибавляет семь килограммов веса. Плюс ко всему оборудование раньше было не таким хорошим, как сейчас, поэтому было сложно выглядеть привлекательно. «Снимали фигово», – констатирует звезда.

Сейчас знаменитость хвалит новое оборудование. Она также после похудения старается поддерживать себя в форме. Бородина признается, что ее идеальные параметры были во время участия в «Ледниковом периоде». Сейчас есть определенное недовольство фигурой – те изъяны, которые бы хотелось подкорректировать. В то же время телеведущая не готова ложиться под нож пластического хирурга. Бородина настаивает на том, что не прибегала к пластике.