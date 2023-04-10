“На дух не выносила”: подруга разоблачила бесконечное вранье о бывшей жене Петросяна

8 апреля Елене Степаненко исполнилось 70 лет. В юбилейных панегириках журналисты поют осанны бывшей жене Евгения Петросяна. Но ее бывшая подруга Наталья говорит: почти все в этих материалах – вранье.

“Вот пишут, что первая жена Евгения Петросяна якобы погибла в аварии, когда дочь Викторина была еще маленькой, – говорит бывшая подруга Степаненко. – Это – самое большое вранье, которое семья тиражирует без конца. В итоге ложь даже в “Википедии”. На самом деле, она не была балериной и не погибала, а дожила до преклонных лет и умерла не так давно, хотя и вдали от единственной дочери”.

“Еще пишут, что якобы Викторина Петросян с детства была очень дружна с Еленой Степаненко, – Это тоже ложь. Елена Евгеньевна стала уже третьей мачехой для дочери Петросяна. Когда она вышла замуж за юмориста, Викторине было за 20 лет, она уже сама являлась замужней дамой, так что с детства дружбы никак у них быть не могло. Более того, много лет Викторина на дух не выносила Степаненко и они даже не общались, насколько я знаю. Их отношения выровнялись лишь когда в жизни Петросяна появилась молодая прелестница Брухунова. А дочь и бывшая жена стали в итоге дружить “против Танюшки”.

“Сегодня много пишут, что-де Викторина – самый близкий Степаненко человек, – возмущена Наталья. – Я в этой связи стесняюсь спросить, а как же племянники Елены Григорьевны? У нее же в Тарусе был брат и она на его похоронах клялась помогать его детям. Где это все теперь?”