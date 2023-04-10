Скандалы: Порнозвезда против Трампа

Бывшая любовница американского президента готова дать показания в суде

45-й президент США Дональд Трамп, как давно мечтали его противники, оказался в роли арестанта. Правда, ненадолго. Бывший глава государства провёл пару часов под формальным арестом, выслушивая обвинения, предъявленные ему в уголовном суде Манхэттена. После чего спокойно отправился в своё поместье в Мар-а-Лаго во Флориде. Однако в любом случае речь идёт об историческом событии: ничего подобного с бывшими американскими лидерами ещё не случалось.

Экс-президента обвиняют сразу по 34 эпизодам, касающимся фальсификации документов с целью «мошенничества и намерения совершить другое преступление». Конечной целью, считают в прокуратуре, было сокрытие информации, которая могла помешать победе Трампа на выборах 2016 года. В центре внимания – история знакомства Трампа с порноактрисой Сторми Дэниелс, которая произошла в 2010–2011 годах. Адвокат Трампа Майкл Коэн якобы выплатил ей из личных средств 130 тыс. долларов за молчание о связи с женатым на тот момент кандидатом в президенты США. А потом эти деньги, по данным следствия, были возмещены юристу связанной с Трампом компанией Trump Organization.

В этой истории нет ничего нового. Сторми Дэниелс нарушила молчание ещё в 2018 году. Это стоило Майклу Коэну карьеры и года тюрьмы, но Трамп тогда вышел сухим из воды. А на днях стало известно, что в итоге адвокаты Трампа отсудили у порнозвезды 121 тыс. долларов. В такую сумму были оценены судебные издержки экс-президента вследствие скандала, устроенного Сторми Дэниелс пять лет назад.

Похоже, Сторми Дэниелс решила мстить. Она уже сказала, что готова свидетельствовать в суде против Трампа. Похоже, Америке ещё раз покажут крупным планом грязное бельё её бывшего президента. Знатоки американской судебной системы говорят, что процесс этот может затянуться надолго. Следующее заседание суда по делу Трампа запланировано на 4 декабря.

Сам подсудимый отрицает свою вину по каждому пункту, называя себя жертвой политического преследования, а начатое разбирательство – очередной «охотой на ведьм». «Наша некогда великая страна катится в ад!» – негодовал он, отправляясь в Нью-Йорк.

Примечательно, что политический рейтинг Трампа на фоне происходящего устремился вверх. Его поддержка в стане республиканцев растёт, как и пожертвования на предвыборную кампанию. По мнению экспертов, уголовное дело, которое в глазах сторонников экс-президента выглядит «притянутым за уши», не навредит его репутации, а скорее, наоборот, поможет ему в президентской гонке – 2024.

Владимир Джаралла, политолог

– Перед нами очень простая комбинация. По мысли противников Трампа судебное преследование должно позволить устранить его из числа претендентов в президенты от Республиканской партии. И тем самым гарантированно освободить это место для губернатора Флориды Рона Десантиса. Всё это наглядно показывает, насколько ненавидит Трампа правящая элита США.

Юрий Рогулёв, директор Фонда Франклина Рузвельта по изучению истории США при МГУ

– Эта «охота» со стороны как демократов, так и судебной системы на Трампа ведётся с 2016 года, но сейчас она становится более активной. В отношении его велось сразу несколько расследований. Но примечательно, что после долгого затишья нью-йоркская прокуратура активизировала дело сразу после заявлений Трампа о готовности участвовать в предстоящих выборах президента США в 2024 году. Трамп – оппозиционер, а потому подобное расследование воспринимается как борьба с оппозицией.

Дмитрий Дробницкий, политолог-американист

– Из-за попыток американской администрации решать вопросы силовыми средствами мы видим реальное начало новой гражданской войны в США. Горячая фаза нынешнего противостояния, конечно, значительно отличается от той, которая была в середине XIX века. Не стреляют пушки, и нет как таковых фронтов, но следующим её этапом может стать открытая оппозиционная политика местных властей по отношению к Белому дому.

Иван Дмитриев

Оригинал материала: “Наша Версия”