Овны, вашим отношениям чего-то не хватает: любовный гороскоп с 10 по 16 апреля

Когда речь заходит об амурных делах, полагаться на удачу не стоит. Любой неверный шаг может привести к недопониманию в отношениях, а значит стоит заранее убедиться, что вы все делаете правильно. Сделать это можно с помощью любовного гороскопа на ближайшую неделю. В нем вы найдете рекомендации, как для одиноких сердец, ищущих свою вторую половинку, так и для семейных людей, мечтающих укрепить связь с партнером.

Овен

В период с 10 по 16 апреля Овны будут чувствовать, что в их отношениях с любимым человеком чего-то не хватает. Высока вероятность, что ваша вторая половинка также будет этим обеспокоена. Поэтому астрологи советуют внести разнообразия в любовную жизнь. Если же ваш избранник не готов кардинальным переменам, то задумайтесь, а тот ли человек находится с вами рядом.

Для свидания с любимым человеком одиноким Овнам следует выбрать субботу или воскресенье – в эти дни у вас появится возможность наладить эмоциональную связь. Впрочем, есть вероятность, что подобная встреча может обернуться неожиданным сюрпризом, так что будьте настороже.

Телец

Для семейных Тельцов огромную роль будет играть окружающая обстановка. К примеру, некоторые места могут склонить вас к легкомысленному поведению, поэтому старайтесь проявлять бдительность, всегда держа в голове подтекст ситуации, в которой вам приходится находится.

Одиноким Тельцам на этой неделе не стоит особенно напрягаться в вопросах, касающихся любви – просто плывите по течению. Поиски второй половинки не увенчаются успехом, а проявив безразличие, вы можете привлечь к себе внимание потенциальных партнеров.

Близнецы

Близнецам, состоящим в отношениях, звезды советуют окунуться с головой в творчество вместе со своим партнером. Это позволит вам сблизиться друг с другом, а также позабыть о ссорах и обидах. Столь романтическая обстановка окажется идеальной, чтобы сделать предложение руки и сердца.

Тем же представителям знака, что находятся в поиске второй половинки, придется преодолеть множество препятствий. Астрологи советуют воспользоваться вашей природной привлекательностью, чтобы удивить окружающих. Пятница порадует вас своей непредсказуемостью, а в воскресенье лучше воздержаться от любых встреч.

Рак

Предприимчивость семейного Рака поможет ему обнаружить рычаг управления отношениями, а также наладить связь с партнером. Не исключено, что ваша вторая половинка может пропасть на некоторое время из виду, однако это лишь усилит вашу взаимную любовь.

Одиноким Ракам не стоит торопиться завоевать расположение любимого человека. Увлекшись флиртом, вы рискуете оттолкнуть от себя человека. Если вам действительно небезразличен представитель противоположного пола, то повремените с построением отношений – позвольте судьбе взять ситуацию в свои руки.

Лев

На этой неделе судьба подарит Льву возможность начать новый этап в отношения с партнером. Однако не пытайтесь форсировать события, ведь на пути вам повстречаются не просто подводные камни, а острые, как лезвие, рифы. Любой опрометчивый поступок приведет к тому, что человек к вас разочаруется.

Мечтающие отыскать свою любовь Львы отныне могут открыть свое сердце нараспашку. Не пренебрегайте возможностью сходить на свидание с человеком, который к вам неровно дышит. Также свою пользу принесут знакомства в социальных сетях.

Дева

В ближайшие дни настроение у семейных Дев будет очень нестабильным, что может отрицательно сказаться на отношениях с партнером. Ваша задача – приложить как можно больше усилий, чтобы оградить вторую половинку от эмоциональных качелей.

Одинокой Деве стоит внимательно относиться к переменам, которые затрагивают ее психологическое состояние. Воздержитесь от общения с людьми, что мечтают изменить вас, даже если эта личность вызывает у вас искреннюю симпатию. Понедельник и вторник окажутся не лучшими днями для романтического свидания.

Весы

Семейных Весов на этой неделе ожидает приятный сюрприз – звезды окажутся благосклонными к вашим переживаниям, а значит вы сможете улучшить ситуацию в тех вопросах, которые вас тревожили. Само собой, подобная ситуация положительным образом отразится на отношениях с партнером.

Находящимся в поиске Весам посчастливится встретиться с человеком, который с первого взгляда покорит даже холодное сердце. Чтобы предсказание сбылось, не стоит отсиживаться дома. Если вы планируете создать крепкие отношения, то будьте сами собой – не нужно притворяться тем, кем вы не являетесь.

Скорпион

На этой недели между Скорпионом и его второй половинкой пробежит черная кошка. Скандалы и ссоры будут возникать на пустом месте, что может внести разлад в ваши отношения. Если вы хотите избежать такого сценария, то постарайтесь позабыть о своей гордости хотя бы на ближайшие 7 дней.

Эмоциональная составляющая одинокого Скорпиона сильно изменится в ближайшие дни. В вашей голове возникнет множество вопросов, которые будут требовать ответа, а сомнения и опасения не позволят сделать важный шаг на пути к мечте. Чтобы набраться смелости, обратитесь за советом к мудрому наставнику.

Стрелец

В ближайшие 7 дней семейных стрельцов ждут приятные перемены в личной жизни. Неприятные сюрпризы в отношениях с близким человеком возможны, однако вы сможете без труда их преодолеть, если научитесь управлять своим эмоциональным состояние.

Одиноким стрельцам предстоит как минимум дважды сходить на свидание с потенциальным партнером. Чтобы удивить спутника, старайтесь посещать места, которые раскроют ваши скрытые таланты. Также не бойтесь смело делиться с человеком своими мыслями, дабы он узнал вас получше.

Козерог

У Козерога, состоящего в отношениях, на этой неделе появится прекрасная возможность поговорить со своим спутником жизни по душам. Не скрывайте ни одну деталь, которая вас волнует, ведь откровенность поможет вам не только сбросить с плеч груз, но и вместе с партнером придумать, как именно вам следует жить дальше.

Те же Козероги, что пока одиноки, рискуют еще долгое время оставаться в подобном положении, если не проявят гибкость и прямолинейность. Не пытайтесь отыскать идеального спутника жизни, который бы соответствовал всем вашим требованиям – научитесь подстраиваться под недостатки партнера.

Водолей

Семейные Водолеи на этой неделе рискуют угодить в любовный треугольник, взяв на себя ведущую роль. Чтобы не разрушить собственное счастье, не поддавайтесь соблазну начать интрижку с посторонним человеком. Наоборот, докажите неожиданно появившемуся воздыхателю, что ему ничего не светит.

Причудливое настроение одиноких Водолеев поможет им наладить контакт с возможным партнером. Главное – не перегибайте палку, иначе человек может счесть вас странным и перестать идти на контакт.

Рыбы

На этой неделе семейные Рыбы рискуют столкнуться с разочарованием в любви. Однако причиной неприятностей станет ваша собственная манера поведения – чересчур большая самоуверенность или излишняя сдержанность. Постарайтесь заметить, что ситуация ухудшает, до того, как она окажется необратимой.

Холостым Рыбам в скором времени снесет крышу от любви. Романтики в вашей жизни будет настолько много, что вы рискуете вызвать зависть у всего окружения. Кроме того, появление долгожданного партнера позволит вам улучшить взаимоотношения с друзьями и родителями, которые так долго ждали этого момента.