Венера в Близнецах: любовный Таро-прогноз для каждого знака зодиака

С 11 апреля Венера в Близнецах выведет отношения на несколько иной уровень. Поскольку Близнецами управляет Меркурий, общение станет более живым, веселым и радостным, этим периодом нужно воспользоваться, чтобы достичь максимального понимания и гармонии. Любовный прогноз Таро поможет вам обратить внимание на важные аспекты и сделать так, чтобы наладить или усовершенствовать ситуацию в личной жизни.

Овен: девятка кубков

Появление данной карты в раскладе указывает на то, что это время вам дано для объединения с партнером. Вам надо отправиться в поездку, придумать новую идею для реализации, проработать бизнес-идею, которая давно в этом нуждалась. Совместные дела и намерения однозначно вас объединят, отношения станут более доверительными и тесными. Вы сможете прекрасно провести время, поправить здоровье (если вместе начнете заниматься спортом или выберете эффективную диету для похудения), набраться сил и энергии. Воспользуйтесь возможностью поймать одну волну, это порадует вас обоих.

Телец: пятерка жезлов

Иногда разногласия требуют дополнительных переговоров, обсуждений, обмена мнениями. Не исключено, что сейчас между вами и партнером сложились не очень хорошие отношения из-за меняющихся обстоятельств или ситуации, которая застала вас обоих врасплох (вы не были к ней готовы и восприняли по-разному). Пришло время все наладить, поэтому срочно приступайте к переговорам. Это не означает, что нужно поставить вопрос ребром, скорее, вам надо найти более легкую форму общения (к примеру, разбавить юмором или подойти к вопросу без чрезмерной строгости и серьезности).

Близнецы: “Смерть”

Не исключено, что отношения между вами и партнером являются не такими, какими вы их себе представляете. Возможно, вас связывает не любовь, а некоторые секреты или заинтересованности. Постарайтесь проанализировать их более тщательно, чтобы окончательно убедиться в том, насколько они вам нужны или не нужны. Если часа весов склонится в пользу второго варианта, не расстраивайтесь. С большей степенью вероятности вы повстречаете другого человека, который однозначно вам больше подходит.

Рак: “Влюбленные”

Данный старший аркан в раскладе заставляет смотреть на жизнь влюбленными глазами, поэтому вам захочется больше внимания, романтики, флирта. Позвольте себе насладиться этим временем, ведь вы так хотите любить и быть любимым. Однако постарайтесь не заигрываться, контролируйте свои мысли, желания и поступки. Не делайте то, о чем можете позже пожалеть. Помните об умеренности, и Венера в Близнецах одарит вас очень счастливым периодом, о котором вы будете вспоминать с упоением.

Лев: королева мечей

Не ждите того, что вас позовут, и старайтесь сами проявлять инициативу. Вам может ошибочно показаться, что продемонстрированная скромность и уединение помогут вам привлечь к себе внимание. Партнер (друг, коллега) заметит ваше отсутствие, расстроится и побежит вас искать. А когда найдет, очень этому обрадуется, и вы сможете играть по своим правилам. На самом деле все может произойти иначе, близкий человек расценит ваше отсутствие как демарш и будет действовать аналогично. Поэтому старайтесь находиться в гуще событий, принимайте совместные решения и участвуйте во всех делах.

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Дева: рыцарь жезлов

У вас много планов, причем большинство из них не связаны с домом. Вы планируете путешествовать, решать рабочие вопросы, общаться с новыми людьми, экспериментировать и пр. Пришло время поступать именно так, как велит вам сердце. Единственным предупреждением является необходимость тщательно пересмотреть и структурировать планы, определить их целесообразность и подкорректировать количество. Есть опасность растратить свои силы и упустить важные вещи. Поэтому будьте внимательны, а в остальном время будет для вас благоприятным для любых свершений.

Весы: шестерка мечей

Вы намерены отпустить людей, общение с которыми либо больше не доставляет вам удовольствия, либо мешает вам находиться в приподнятом настроении. Речь не идет о людях, которые нуждаются в вашей помощи или которым просто тяжело и печаль которых не дает вам веселиться. Речь о токсичных людях, о тех, кто постоянно жалуется, сомневается практически во всем, смотрит на жизнь пессимистически и внушает вам то, что такая позиция является правильной. Вы абсолютно правильно все решили, пришло время избавляться от общения с теми, кто не позволяет вам двигаться вперед и наслаждаться жизнью.

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Скорпион: рыцарь кубков

Вы настроены на романтику, мечтаете воплотить в жизнь заветные мечты о любви. Это означает, что у вас есть желание либо найти нового партнера, либо вывести на новый уровень отношения с тем, кто находится рядом. У вас все получится, и Венера в Близнецах вам в этом поможет. Если хотите найти новую любовь, обратите внимание на представителей таких же водных знаков (Рак, Скорпион, Рыбы). Отношения с нынешним партнером также улучшатся, если вы превратите свою жизнь в настоящую игровую площадку (использование комплиментов, широких жестов, оригинальных идей для свиданий и проведения досуга).

Стрелец: девятка пентаклей

В последнее время вы начали ощущать, что ваши отношения с партнером стали несколько скучными, поэтому планируете их несколько оживить. Вам хочется романтики, веселья, радости, больше позитивных эмоций, и все это сейчас в ваших руках. Позвольте себе вернуться в детство, придумайте что-то оригинальное, что позволит вам превратить времяпрепровождение в настоящий праздник. Вы на правильном пути, да и партнеру это понравится (только не переборщите с сюрпризами и активностью). Ваши отношения действительно выйдут на новый уровень.

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Козерог: паж жезлов

Люди привыкли вас видеть серьезным, сосредоточенным на работе, нечасто использующим чувство юмора. Однако на самом деле в душе вы совсем другой, более легкий и веселый, но не всегда себе позволяете быть таким, как хочется. Пришло для этого время, отпустите ситуацию, сделайте свою жизнь более легкой и приятной. Общайтесь с веселыми людьми, смотрите юмористические шоу, слушайте подкасты. То есть вам необходимо отпустить печаль и тревогу и расслабиться по полной программе. Это отличное решение для наполнения своей жизни позитивной энергией.

Водолей: король мечей

Вы много планируете, не позволяете себе нарушать график, стараетесь относиться ко всему с полной серьезностью и ответственностью. Это похвально, однако вашему организму также нужен отдых. Чем лучше вы о нем позаботитесь, тем продуктивнее станете в работе и жизни в целом. Поэтому подумайте о том, как проведете весну и лето, помечтайте и подкрепите свои мечты конкретными действиями (например, бронированием места отдыха). Используйте отложенную радость для того, чтобы стать веселее и счастливее, эффективность будет очень высокой.

Рыбы: “Звезда”

Очень благоприятная карта. Вы входите в список счастливчиков, поэтому данный период будет для вас одним из самых благоприятных. Вы наконец получите все, что заслужили, будете любить и наслаждаться тем, что любимы. Это достойная награда за ваши труды, что проявляется в признании, взаимности, добрых делах и прочих позитивных моментах вашей жизни. “Звезда” поможет вам реализовать множество планов, которые давно оставались без внимания вас и вашего партнера. Пользуйтесь моментом и постарайтесь извлечь из него максимум пользы, чтобы зарядить позитивной энергией на будущие времена.