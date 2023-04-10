 

Некомфортно жить: 5 распространенных ошибок в планировке

10.04.2023, 12:50, Разное
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Выбирая квартиру в новостройке, многие покупатели обращают внимание на функциональность планировки, от которой зависит степень комфорта. Однако зачастую люди без профессиональных знаний не могут определить ошибки, допущенные девелоперами. Эксперты по недвижимости объяснили, на какие недостатки следует обратить внимание.

Итак, в квартире будет некомфортно жить при чрезмерно оригинальном дизайне дома. Зачастую девелоперы перебарщивают с архитектурными изысками, чтобы привлечь внимание к своим объектам. Внешне выглядит красиво, однако внутри жильцов ждут многоугольные комнаты или пространства неправильной формы, различные выступы из стен и треугольные балконы.

Вторая ошибка связана с нерациональным распределением квадратных метров. К примеру, в квартире небольшой площади может быть внушительных размеров коридор. Потенциальным покупателям придется тратить лишние деньги на перепланировку недвижимости.

Неудачным решением эксперты считают и квартиры, расположенные в углах здания. Как правило, они отличаются некомфортной планировкой, а боковые окна могут выходить на соседнее здание.

Не стоит покупать недвижимость с узкой, вытянутой комнатой, тем более с одним окном. Подобные помещения сложно приспособить под повседневные нужды. Покупатели жилья могут столкнуться с проблемами недостатка освещения и расстановки мебели.

Наконец, некоторые застройщики ради увеличения продаваемой площади могут отказаться от сквозных входных групп. Особенно это неудобно, если недвижимость представляет из себя вытянутое здание, потому что жильцам придется обходить его, чтобы попасть со двора к дороге.


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