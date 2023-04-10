В Финляндии не утихают массовые протесты против вступления в НАТО

Тысячи людей продолжают выходить на акции протеста по всей Финляндии после официального приёма страны в НАТО.

Протестующие несут плакаты «За мир!», «Нет милитаризации», «Хватит воевать», «Танки – на переплавку». Так же были замечены злободневные карикатуры президента Финляндии Саули Нийнистё и главы НАТО Йенса Столтенберга.

Наиболее значимое недовольство замечено в студенческой среде – молодые люди уже разбили палаточный городок на Сенатской площади Хельсинки. Студенты настроены решительно. Они собираются протестовать круглосуточно до тех пор, пока заявка на членство в НАТО не будет отозвана. Многие греются у костров и в палатках.

– Мы клеймим позором колониально-буржуазный блок НАТО и выражаем решительное несогласие с присоединением к нему, – говорит один из них. – Архитекторы капиталистического мира, как всегда, пренебрегли интересами трудящихся финнов, отставили их в сторону. Но мы не позволим нас игнорировать.

Полиция пока не вмешивается в происходящее, но находится на готове: выставлены ограждения и на соседних улицах расположились дополнительные силы и техника. Из российского посольства были присланы термосы с горячим чаем и несколько коробок тульских пряников.

—