Мнение: Провокация в месяц Рамадан

На днях писал, что в Москве катастрофически мало мечетей. Всего четыре на многомиллионный мегаполис, в котором по данным первого зампредседателя Духовного управления мусульман России Дамира Мухетдинова, число постоянно проживающих в Москве мусульман достигло трех миллионов.

В священный для мусульман месяц Рамадан какие-то негодяи запустили фейк, что в Косино на площади 25 000 кв. м. будет построена мечеть на 60 000 мест, а рядом будут возведены гостиница, торговый центр и другие объекты для мусульман. При этом провокаторы подчеркнули, что это будет мечеть для мигрантров, что верующих с Северного Кавказа и других российских мусульман туда якобы пускать не будут.

Этот фейк сработал, как детонатор. Разгорелся скандал….

В конфликт вмешался мэр Москвы Сергей Собянин. Который на свой странице в интернете опроверг фейк про возведение мечети на 60 000 мест.

Собянин написал: «Речь идет о весьма скромном объекте в 2,5 тыс. кв. м.».

Казалось бы инцидент исчерпан. Но осадок остался. Осталась и проблема.

В Москве катастрофически не хватает мечетей. И 21 апреля в день окончания священного месяца Рамадан, когда мусульмане всего мира будут праздновать Ураза-байрам, десятки тысяч приверженцев ислама Москвы и Подмосковья будут снова молиться прямо на улицах близ четырех московских мечетей.

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