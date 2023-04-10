Подтягивания до уровня подбородка: упражнения, помогающие привести себя в форму за один месяц

Всем нравятся быстрые результаты, когда речь фитнес-целях для тела. Лето не за горами, и хочется быть в форме по щелчку пальцев. Но, увы, все мы знаем, что это не так просто. По словам специалистов, последовательность и преданность делу — ваши лучшие друзья. В сегодняшней статье представлены 6 наиболее эффективных упражнений с собственным весом, которые помогут изменить ваше тело всего за один месяц.

Отжимания

Это классическое упражнение с собственным весом, которое одновременно чрезвычайно универсально. Отжимания нацелены не только на грудь и трицепсы, но и на изометрические сокращения, которые приносят пользу всему телу. Специалисты рекомендуют выполнять разнообразные отжимания, чтобы проработать разные части грудных мышц. Это очень важно, если ваша цель состоит в том, чтобы изменить форму тела.

Более легкая тренировка подразумевает отжимание с коленей. Для наклонных отжиманий используйте лестницу и поставьте руки или ноги на первую ступеньку.

Подтягивания

Турник необходим для подтягиваний. Включение их упражнений в свой распорядок дня — это отличный способ сделать спину шире и по-настоящему изменить свое тело. В первую очередь подтягивания нацелены на бицепсы и широчайшие мышцы.

Встаньте прямо под турником. Используя хват сверху ,положите руки на перекладину, выходя за ширину плеч. Повисните на перекладине так, чтобы ваши ноги не отрывались от пола. Затем согните оба локтя, чтобы начать движение тела вверх. Вы должны полностью подняться, чтобы ваш подбородок оказался над перекладиной. Сделайте глубокий вдох перед тем, как опуститься в исходное положение.

Подтягивания до уровня подбородка

Вы можете обнаружить, что подтягивания до уровня подбородка выполнять легче, чем классические подтягивания. Данное упражнение отлично прорабатывает мышцы спины и рук.

Выполняйте подтягивания обратным хватом. Возьмитесь за перекладину, расставив руки на ширине плеч. Они должны быть вытянуты с небольшим изгибом в локтях, а ноги должны оторваться от земли. Подтяните оба локтя к телу и надавите на плечи, подтягиваясь. Как только ваша ключица окажется на уровне перекладины, некоторое время остаетесь наверху, прежде чем опуститься.

Приседания

Если ваша цель состоит в том, чтобы изменить свое тело, приседания дают двойной эффект. Проработка крупных мышц сжигает больше калорий, а сами приседания помогают развить мышцы ягодиц и ног.

Это упражнение начинается с того, что ваши ноги должны быть расставлены на ширине плеч или бедер. Выбирайте наиболее удобную позу. Согните оба колена и отведите бедра назад, опускаясь в присед. Опускайтесь, пока бедра не станут параллельны полу. Используйте обе ноги, чтобы подняться.

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Выпады

Выпады добавят немного разнообразия в ваши тренировки.

При выполнении выпадов вперед ваши ноги должны быть на ширине плеч. Сделайте большой шаг вперед правой ногой, согнув это колено и заднее колено, чтобы опуститься. Поднимите правую пятку, чтобы вернуться в исходное положение. Сделайте такое же движение в другую сторону.

Для боковых выпадов расставьте ноги на ширине плеч. Используйте правую ногу, чтобы сделать шаг вперед и опуститься в боковой выпад, пока правое колено не образует угол 90 градусов. Сохраняйте прямую спину. Подтолкните себя обратно. Выполните определенное количество повторений, прежде чем приступать к левой стороне.

Подъем корпуса

Работа над телом часто включает в себя достижение плоского живота. Хотя такого рода цель на самом деле больше связана с потерей веса, важно включить хорошую тренировку пресса, чтобы привести мышцы живота в тонус.

Начните с того, что примите положение лежа на коврике, согнув оба колена и поставив ноги на пол. Активируйте свой кор, когда поднимаете верхнюю часть тела.