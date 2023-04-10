Мнение: О победе «русского фотошопа»… Контрнаступление ВСУ провалено до начала?

Да уж, это — крупный успех России. Особенно, если он достигнут теми самыми силами и средствами. Считаю, секретную роту фотошоперов ГУ ГШ МО РФ нужно наградить всю целиком, в полном составе.

И пока украинские власти в лице советника ОПУ Михайлы Подоляка утверждают, что слитые в Сеть «документы Пентагона» — всего лишь «фейк и фотошоп» российского производства, на свет всплывают всё новые и новые подробности. Из-за которых, вполне вероятно…

…#Украина будет вынуждена корректировать свои планы весенней кампании. На это намекает американский CNN.

Секретные документы Пентагона, просочившиеся в сеть в последние недели, «распахнули широкое окно» в то, как #США шпионят не только за своими противниками, но и за союзниками, отмечает издание. По его данным, «утечка» глубоко потрясла американских чиновников, которые опасаются, что скандальные разоблачения могут поставить под угрозу конфиденциальные источники и поставить под угрозу важные международные отношения.

Некоторые из документов, которые официальные лица США назвали подлинными, проливают свет на масштабы «прослушки» Соединёнными Штатами своих ключевых союзников, включая Южную Корею, Израиль и Украину. Другие раскрывают степень проникновения американской разведки в недра Минобороны России, причём оттуда информация получена не только через перехват сообщений, но и от живых источников, которые теперь могут быть отрезаны от доступа к секретным сведениям или подвергнуты опасности.

Третьи раскрывают ключевые недостатки в украинском вооружении, противовоздушной обороне, размерах и готовности батальонов в критический момент, когда украинские силы готовятся к контрнаступлению — и как раз тогда, когда США и Украина начали переходить от простого обмена разведывательными данными к взаимно доверительным отношениям. Которые теперь, возможно, будут омрачены новыми подозрениями и упрёками.

Ну и главное, о чём говорит CNN: Киев изменил некоторые свои военные планы из-за недавней «утечки» секретных документов Пентагона. Об этом телеканалу сообщил источник, близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Конкретики СМИ не приводит. Но из предыдущих фраз о том, что «утечка» раскрыла правдивую информацию о реальном состоянии ВСУ в период подготовки весеннего контрнаступления, можно сделать вывод о том, что именно корректируется в первую очередь.

Великий «контрнаступ» откладывается?

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