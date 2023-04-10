Подергали за мантии

У десятков ростовских судей и чиновников проходят обыски. С чем они могут быть связаны?

32 судьи и чиновника из Ростовской области попали в поле зрения Федеральной службы безопасности, МВД и Следственного комитета. Об этом сообщает 161.ru и подтверждают другие региональные СМИ. По их данным, обыски прошли в Октябрьском, Железнодорожном, Кировском и Советском судах Ростова-на-Дону. Задержан и отправлен под стражу начальник управления судебного департамента региона Андрей Рощевский.

В отставку подала председатель Ростовского областного суда Елена Золотарева. СМИ сообщили, что она и ее заместитель Татьяна Юрова якобы отправлены под домашний арест, но пресс-секретарь областного суда Дина Боброва «Новой газете» эту информацию не подтвердила.



Елена Золотарева, Андрей Рощевский. Фото: Donland.ru

— Мы не располагаем сведениями ни о каких мерах пресечения в отношении председателя суда и заместителя председателя суда. Так же, как и не располагаем сведениями о возбуждении уголовных дел, — пояснила она. На вопрос о том, какова обстановка в судейском сообществе и конкретно в областном суде, Боброва ответила коротко: «Все работают и выполняют свои обязанности».

Однако источники сообщают и об интересе сотрудников спецслужб к работе судов в Волгодонске, Каменске-Шахтинском и Шахтах.

При этом официально ни силовики, ни пресс-службы судов ситуацию не комментируют. Известно, что речь может идти о семи уголовных делах по статьям «Мошенничество», «Получение взятки» и «Злоупотребление полномочиями».

Следствие, по информации «Ъ», курирует лично начальник Главного следственного управления СК Денис Колесников.

Что касается причин интереса силовиков к судам Ростовской области, то предварительно речь идет о вынесении «правильных» решений за деньги. В адвокатском сообществе предполагают, что оперативные мероприятия могут быть связаны с резонансными делами бизнесменов Бабаевых, которым принадлежали ростовские рынки, сельскохозяйственные земли, автозаправки, аквапарк «Осьминожек» и другие активы, а также с делом руководителей сельскохозяйственного концерна «Покровский» или с разгоном областного ГИБДД — процессы по первому и третьему делам, по мнению адвокатов, затягиваются в судах.

…В середине апреля 2021 года широкий резонанс в ростовских СМИ получило уголовное дело, коснувшееся рынков «Атлант» и «Алмаз» в Аксайском районе Ростова. Следствие считает, что земли в нулевых были незаконно получены в собственность отцом и сыновьями Бабаевыми. За десятилетия они собрали в своем «земельном банке» почти 40 участков, основная часть которых оставалась землями сельхозназначения. Подозреваемыми по делу об организации ОПГ и незаконном владении землей выступили 17 человек, главными виновниками следствие называет Карима Бабаева, его сыновей, а также главу Аксайского района Виталия Борзенко. Подозреваемые отрицают вину и называют дела сфабрикованными, на месте рынков же планируется жилая застройка.

…В начале марта 2023 года сотрудники Главного следственного управления СК завершили рассмотрение дела крупного агропромышленного концерна «Покровский» и передали его в Преображенский районный суд Москвы. Следствие считает, что бенефициары концерна Андрей Коровайко и Аркадий Чебанов организовали преступную группу, участники которой запугивали предпринимателей. Сами они находятся в розыске, судить будут предполагаемых исполнителей. Дело заведено в связи с вымогательством в особо крупном размере, принуждении двух свидетелей к даче ложных показаний и шантаже (ч. 3 ст. 163, ч. 4 ст. 309 УК РФ). Это дело представитель защиты называет провокацией банды Цапков — один из эпизодов связан с землей и семейным бизнесом члена цапковской банды Вячеслава Цеповяза, осужденного на длительный срок за особо тяжкие преступления. В СМИ же пишут о том,

что много лет фермы Краснодарского края и Ростовской области пытались справиться с рейдерскими захватами земель концерном, однако суды почти всегда оказывались не на их стороне, что вызывало у многих вопросы.

…Середина апреля 2022 года ознаменовалась задержанием 26 сотрудников областного ГИБДД по подозрению в участии в коррупционной схеме: они получали взятки при составлении протоколов о нарушении правил дорожного движения, подделывая доказательства. В период с 2017 по 2020 год они смогли выручить более 14 млн рублей. Следователи возбудили три уголовных дела по статье «Получение взятки в особо крупном размере».

Адвокат Бабаевых Николай Сухомлинов о связи уголовного дела против своих подзащитных с возможными обысками у судей, их арестами и уголовными делами рассуждает так:

— Я не обладаю информацией, которая бы помогла связать дело Бабаевых и это. Только с тем, что из-за Ростовского областного суда, и не только его, их незаконно держат под арестом уже почти два года. Если хотите, это кара божья, ну или бумеранг, как называют другие.

По его мнению, очень много решений областного суда не выдерживают критики с точки зрения справедливости, обоснованности и законности.

Адвокат Николай Сухомлинов:

— Знаю не одно решение суда, которое бы отнес к таким, имел несчастье сталкиваться. Но это, конечно, целая совокупность факторов. Хотя были и такие, которые можно было понять: какая мотивация, какие основания.

Другой адвокат (который попросил остаться анонимным) считает, что вся история с обысками — не больше, чем информационный шум в качестве «предупреждения», вероятно, теперь уже экс-председателю областного суда и ее заму.

— Нам на юрфаке говорили: никогда нельзя верить СМИ и статистике. Во-первых, по Федеральному закону о судьях (ФЗ «О статусе судей в Российской Федерации»), судья обладает иммунитетом, поэтому в отношении него могут возбудить уголовное дело только в случае приостановления его особого статуса. Во-вторых, для возбуждения дела потребуется для начала проверка в отношении судьи, которую проводит квалификационная комиссия.

В разговоре с «Новой» адвокат, еще не зная об отставке председателя облсуда, предположил, что мы наблюдаем то, что называется судебной политикой:

— У них идет судебная разборка. В этой системе все повязано на взятках. Председатель суда с кем-то не поделилась, и ее, возможно, решили предупредить. Первое предупреждение, которое они делают, — подключают СМИ, чтобы таким образом осведомить: если она не освободит свое место, значит, дальше будет клетка.

Как известно, Золотарева и правда подала прошение об отставке на следующий день после появления информации об обысках. Уход по собственному желанию был одобрен Высшей квалификационной коллегией судей. Важно отметить, это не означает отмену ее особого статуса: «Это почетная отставка, статуса она не лишена», — заявили в Высшей квалификационной коллегии судей.

Катерина Рукавцова

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