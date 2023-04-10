 

Ученые советуют добавлять не больше 6 чайных ложек сахара в день

10.04.2023, 10:50, Разное
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Ученые из Китая и США рекомендуют сократить потребление добавленных сахаров примерно до шести чайных ложек в день и ограничить количество подслащенных сахаром напитков до менее одной порции в неделю. Они обнаружили значительные вредные связи между потреблением сахара и 45 последствиями, включая астму, диабет, ожирение, болезни сердца, депрессию, некоторые виды рака и смерть.

Широко известно, что чрезмерное потребление сахара может иметь негативные последствия для здоровья, и это побудило Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и другие организации предложить сократить потребление свободных или добавленных сахаров до уровня менее 10% от общего суточного потребления энергии. Но прежде чем разрабатывать подробную политику ограничения сахара, необходимо всесторонне оценить качество существующих доказательств.

Поэтому исследователи провели комплексный обзор, чтобы оценить качество доказательств, потенциальные погрешности и достоверность всех доступных исследований потребления сахара с пищей и последствий для здоровья. Обзор включал 73 метаанализа (67 обсервационных исследований и шесть рандомизированных контролируемых исследований) из 8 601 статей, охватывающих 83 исхода для здоровья взрослых и детей. Исследователи оценили методологическое качество включенных статей и классифицировали доказательства по каждому результату как высокое, среднее, низкое или очень низкое качество, чтобы сделать выводы.

Были обнаружены значительные вредные связи между потреблением пищевого сахара и 18 эндокринными или метаболическими заболеваниями, включая диабет, подагру и ожирение; 10 сердечно-сосудистых исходов, включая высокое кровяное давление, сердечный приступ и инсульт; семь исходов рака, включая рак молочной железы, простаты и поджелудочной железы; и 10 других исходов, включая астму, кариес, депрессию и смерть.

Доказательства среднего качества свидетельствуют о том, что потребление подслащенных сахаром напитков было в значительной степени связано с увеличением массы тела при самом высоком потреблении по сравнению с самым низким, в то время как любое потребление сахара по сравнению с его отсутствием было связано с увеличением накопления жира в печени и мышцах.


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