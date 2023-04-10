Мнение: Чем плотник Фред Трамп отличался от плотника Фёдора Козырева

Практически каждого известного богача обвиняют в том, что он так или иначе унаследовал свои деньги. Билл Гейтс получил первый крупный контракт благодаря помощи своей мамы. Майкл Делл был сыном зубного техника. Илону Маску дал деньги на первый бизнес его отец. Стиву Джобсу оплатили обучение в одном из самых дорогих вузов США. И даже политкорректная Опра Уинфри, ведущая ток-шоу и миллиардер, считается неправильным примером «начавшей с нуля».

По большей части всё это — притянутая за уши, незначительная ерунда. Пожалуй, всем нам на определённых этапах жизни здорово помогли родители или другие взрослые: советом, деньгами, связями, например. Будьте уверены, если вы сами станете богачом, то и ваши усилия непременно попытаются обесценить, рассказывая, будто «на самом деле он никто, просто ему помог такой-то».

Однако конкретно в случае Дональда Трампа, бывшего и, может быть, будущего президента США, богатые родители действительно стали ключевым фактором финансового успеха. Его отец, Фред Трамп, был владельцем крупной строительной компании и очень богатым человеком, при этом сыну он помогал не только добрыми советами, но и крупными денежными займами. Правда, отец одалживал Дональду один миллион долларов (по версии недоброжелателей — 14 миллионов), а Дональд Трамп заработал миллиарды… но всё же называть Дональда Трампа «начавшим с нуля» нельзя.

Зато начавшим с нуля, классическим сделавшим-себя, вполне можно назвать его отца, Фреда Трампа. Цитирую из книги Дональда Трампа (ссылка):

Фред Трамп родился в 1905 в Нью-Джерси. Его отец, приехавший сюда в детстве из Швеции, владел умеренно успешным рестораном, но он также отчаянно жил, и отчаянно пил, и умер, когда отцу было 11. Мать моего отца, Элизабет, продолжала работать швеей, чтобы растить своих троих детей. Старшей из них, тоже Элизабет, в то время было 16, а младшему, Джону, — девять. Мой отец был средним ребенком, но старшим сыном, так что мужчиной в доме остался он. Он сразу же начал хвататься за любую случайную работу от доставки в местный фруктовый магазин до чистки обуви и перетаскивания бревен до стройплощадок. Строительство всегда его интересовало, и в старших классах он начал брать вечерние уроки по плотницкому делу, чтению планов и составлению смет, думая, что, если выучится этому ремеслу, всегда сможет заработать себе на жизнь. К 16 годам он построил свое первое здание — каркасный гараж на две машины для своего соседа. Представители среднего класса только начинали покупать машины, гаражи-пристройки были лишь у немногих домов, и очень скоро мой отец сумел организовать довольно хороший бизнес, собирая из заготовок гаражи по 50 долларов за штуку.

Он закончил школу в 1922 г. и, не имея поддержки семьи, не мог и подумать о том, чтобы пойти в колледж. Вместо этого он пошел в помощники плотника к домостроителю в Квинсе. Руками он работал лучше многих, но были у него и другие преимущества. Для начала, он был просто очень умным человеком. Даже спустя годы он может сложить в уме пять колонок цифр и ни разу не ошибиться. Благодаря вечерним курсам и собственному здравому смыслу он мог показать другим плотникам, у большинства из которых вовсе не было никакого образования, разумные способы работы, например, как подогнать стропила с помощью стального угольника.

Кроме того, мой отец всегда был очень сосредоточен и очень амбициозен. Большинство его коллег были счастливы просто иметь работу. Мой отец хотел не только работать, он и хорошо жить и двигаться вперед. И наконец, мой отец просто любил работать. Я помню, что с самых ранних лет он говорил мне: «Самое важное в жизни — любить то, что ты делаешь, поскольку только в этом случае ты однажды будешь делать это по-настоящему хорошо».

Через год после окончания школы отец построил свой первый дом — дом на одну семью в Вудхейвене, в Квинсе. Построить его стоило чуть меньше 5000 долларов, а продал он его за 7500. Компанию отец назвал Elizabeth Trump & Son, поскольку в то время ему было слишком мало лет, и матери надо было подписывать все документы и чеки. Построив один дом, он использовал прибыль для постройки следующего, и следующего, и следующего в таких местах обитания среднего класса Квинса, как Вудхейвен, Холлис и Квинс Виллидж. Он предлагал рабочим семьям, проводившим всю жизнь в маленьких перенаселенных квартирах, новый стиль жизни — загородные кирпичные дома по умеренным ценам. Их расхватывали так быстро, как быстро он успевал их строить.

Инстинктивно он начал мыслить шире. К 1929 г., нацелившись на более состоятельный рынок, он начал строить дома намного большего размера. Вместо крошечных кирпичных он возводил трехэтажные колониальные, тюдоровские и викторианские, дома в области Квинса, получившей в конце концов название Джамейка-Истейтс, где он со временем построил дом и для нашей семьи. Во времена Великой депрессии, когда рынок недвижимости обвалился, отец переключил внимание на другой бизнес. Он купил ипотечную компанию и через год продал ее с прибылью. Затем он построил супермаркет самообслуживания в Вудхэвене, один из первых в своем роде. Все местные торговцы — мясники, портные, обувщики — арендовали в этом помещении торговые точки, и благодаря удобству того, что все находилось под одной крышей, это место быстро снискало большую популярность. Однако спустя год мой отец, желая вернуться к строительству, с большой прибылью продал магазин компании King Kullen.

К 1934 г. депрессия стала наконец ослабевать, однако с деньгами было все еще туго, и отец решил вернуться к низкобюджетному строительству домов. На этот раз он выбрал Флэтбуш — переживающий упадок район Бруклина, где земля была дешевой и где, как он чувствовал, был заложен большой потенциал роста. И снова инстинкты его не подвели. За три недели он продал 78 домов, а за следующие 12 лет построил в Бруклине и Квинсе еще более 2500. Он начинал преуспевать.

Как видим, классика жанра — умный парень, готовый работать руками и головой, закономерным образом вырастил бизнес с нуля. Фреду Трампу повезло, что бизнес стал крупным, однако даже если бы Фред Трамп был невезуч, он всё равно владел бы строительной компаний: может быть, средних размеров или небольшой.

Тут кроется главное отличие капитализма от более примитивных обществ — таких как советский социализм, во многом повторяющий первобытно-коммунистический строй. В СССР у плотника Фёдора Козырева шансов стать руководителем строительного треста было около нуля. Так как для повышения при социализме надо в первую очередь уметь и хотеть нравиться. Надо нравиться начальству, чтобы оно захотело тебя повысить, и надо нравиться коллективу, чтобы он выполнял твои распоряжения. При капитализме Фреду Трампу не нужно было никому нравиться, даже клиентам. Было вполне достаточно хорошо строить дома и продавать их по рыночной цене.

Вот, собственно, и весь секрет экономического превосходства капитализма. При капитализме экономикой управляют деловые люди. При социализме экономикой управляют светские бездельники, которые умеют нравиться таким же бездельникам, как они.

Разумеется, при капитализме коммуникабельные болтуны тоже занимают свою нишу, а если мы говорим конкретно про властные элиты, так там вообще действуют отдельные правила игры. Однако большей частью экономики при капитализме всё же управляют такие, как Фред Трамп — и этого достаточно, чтобы в капстранах уровень жизни граждан был значительно выше, чем в обществах, построенных на древних принципах обезьяньих стай. (Предвосхищая старое возражение — нет, в Сомали не капитализм. Там права собственности презирают, и, следовательно, условному Фараджу Трампунде в Сомали ничего не светит, если только он не зять свирепого полевого командира).

Если хотите со мной поспорить, давайте вернёмся к примеру с плотником Фёдором Козыревым из СССР. Вот у нас есть умный и деятельный советский плотник, который строит дома лучше других. Жилплощадь в СССР была огромным дефицитом на всём протяжении истории государства. Расскажите, как Фёдор Козырев может сам, не выпрашивая милостей у влиятельных людей, встать во главе строительного треста, чтобы строить советским людям столь нужные им дома?