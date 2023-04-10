Причиной невнятной речи Леонида Брежнева оказался почерк его спичрайтера

Федеральная служба безопасности сняла гриф секретности с 1312 документов, относящихся к эпохе правления Леонида Брежнева.

Опубликованные материалы проливают свет на тайну невнятной речи генсека: в ней оказался виноват неразборчивый почерк его помощника Николая Макарова.

Настоящей сенсацией для исторического сообщества стали 25 докладных записок, написанных лично Брежневым на имя главы секретариата КПСС. В них Леонид Ильич жалуется на приставленного к нему помощника Николая Макарова, который пишет тексты его выступлений «как курица лапой» и не желает исправляться. В результате Брежнев был вынужден читать медленно и растягивать слова, из-за чего в народе сложился образ генсека как престарелого и «заторможенного» лидера.

Однако несмотря на многочисленные жалобы, партия так и не предоставила Леониду Ильичу другого секретаря. Это объяснялось тем, что Герой социалистического труда Николай Макаров не мог быть уволен с должности без своего согласия.

– Вот так серьёзно в СССР относились к Героям труда, – говорит профессор истфака МГУ Лев Цапельман. – Даже всесильный генсек не мог ничего сделать с простым трудягой, у которого на груди висела звезда героя. Конечно, теперь предстоит пересмотреть многое. Леонид Ильич вовсе не страдал никакими старческими заболеваниями и до конца жизни сохранял живой и цепкий ум, был остроумен и словоохотлив.

В КПРФ уже заявили, что намерены посмертно лишить Макарова звания Героя и признать одним из вниовных в развале СССР.

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