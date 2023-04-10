Эксперт Подобедов говорит, что обильное питье может нанести вред организму

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10.04.2023, 10:32, Разное
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Эксперт Роман Подобедов утверждает, что употребление большого количества воды в течение дня может нанести вред сердцу, почкам и легким.

В интервью специалист заявил, что распространенные мнения о пользе воды часто путают людей относительно правильного количества. Хотя многие считают, что нужно пить много воды, чрезмерное ее потребление может привести к проблемам со здоровьем.

Роман Подобедов заявил, что если попытаться потреблять 2,5 литра в день, то у некоторых людей это не получается. Эксперт заявил, что потребление влаги включает в себя не только выпитую воду, но и все жидкости, потребляемые организмом в течение дня. Общее суточное потребление воды включает в себя все жидкости, содержащиеся в напитках и продуктах питания.

Роман Подобедов подчеркнул, что чрезмерное потребление воды может привести к ухудшению состояния или повреждению внутренних органов. По словам эксперта в беседе с “Мослентой”, чрезмерное потребление воды может вызвать повышенную нагрузку на сердце, почки и легкие.
Чрезмерное потребление жидкости может привести и к другим неблагоприятным симптомам: головной боли, слабости, чувству тошноты, головокружению, увеличению веса, отекам, повышению давлению.


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