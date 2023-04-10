 

“Мы мало детишек нарожали”: 52-летняя Цой ответила на вопрос о пополнении в семье

10.04.2023, 10:20, Разное
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Анита Цой замужем уже 32 года – удивительное для шоу-бизнеса постоянство! Прекрасный супруг, состоявшийся сын – дай Бог каждому такую семью!

“Я считаю, что рождение такого, как у нас, сына – это главное чудо в моей жизни! – рассказала певица “Дни.ру”. – Хотя это закономерно, ведь у него талантливые родители-трудоголики, было с кого брать пример (улыбается). Он нас постоянно удивляет: у него невероятные успехи в экономике, он очень любит свою семьи и вообще вырос просто крутой парень!”

При этом сын принципиально не пользуется связями и возможностями знаменитых родителей. “Конечно, мы могли бы что-то для него сделать – кому-то позвонить, с кем-то договориться, – говорит Анита. – Но он выбрал свой путь – путь самостановления. И это нас с отцом больше всего радует”.

Интересно, что пойти по стопам матери наследник никогда не хотел. “В 7-летнем возрасте он выходил на сцену – участвовал в моем большом шоу “Черный лебедь, или Храм любви”, пел с детским хором песню “Мама”. А после выступления мудро сказал: “Я, наверное, все-таки летчиком стану, потому что со сцены видно только зрительный зал, а из самолета – всю землю”.

Аните казалось, что ее сын – типичный гуманитарий. Поэтому в школе с ним даже занимались репетиторы, чтобы подтянуть математику. И так в итоге мир цифр увлек его, что он вдруг решил стать экономистом. И сегодня строит карьеру вдалеке от родителей. “Я очень скучаю и считаю, что мы мало детишек нарожали, – сокрушается певица. – Мне уже 52 года, Петровичу (Сергей Цой, супруг – Прим. ред.) – 66. Наверное, уже поздно думать о том, чтобы завести еще ребенка. Ведь ребенка надо поднять, воспитать, дать образование – это очень ответственно. Поэтому теперь уже жду внуков – во мне столько энергии и сил, что я бы целый полк детишек могла воспитать (улыбается). Сын знает про мое желание и уверяет, что “работает над этой темой”, но результатов пока нет”.


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