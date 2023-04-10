 

Сокровище России: бесценный бриллиант уехавшей в Израиль Пугачевой остался Лолите

10.04.2023, 10:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

“Уж сколько их упало в эту бездну…” – эти строчки Марина Цветаева написала в 1913-м году. В 1988-м на музыку Марка Минкова появится песня “Реквием”, которую великолепно – даже не спела, а – сыграла Алла Пугачева. В разное время эту композицию перепевали Нина Шацкая, Мариам Мерабова, Светлана Сурганова и даже иеромонах Фотий.

Но, пожалуй, самое пронзительное прочтение было у Лолиты. “Марине Ивановне, когда она написала ‘nb знаменитые строчки был всего 21 год, – цитирует Лолиту женский журнал kleo.ru. – Алле Борисовне было уже за 40, когда она ее исполнила, а я ее поняла лишь к 55. Это означает, у человека есть такие нейроны, которые в состоянии выдавать и понимать такую музыку”.

“Монолог”, как еще называют “Реквием”, считался бесценным бриллиантом в репертуаре Пугачевой, а теперь, когда певица ушла на пенсию и уехала жить в Израиль, он остался у Лолиты. Теперь он звучит в каждой ее программе! И всегда – до мурашек!..

Правда, обеим исполнительницам из цветаевского классического текста пришлось убрать строчку “…За то, что мне так часто слишком грустно и только 20 лет”, ведь обе звезды к моменту исполнения были гораздо старше.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.01.23 / Twitter не нашел доказательств, что Россия манипулирует американским общественным мнением

10.04.22 / 11 сентября объявлено в России государственным праздником

22.11.21 / Кайл Риттенхаус проведёт мастер-класс для польских пограничников

01.10.22 / Еле передвигающий ноги онкобольной Юдашкин свинтил из России: Успел

13.04.22 / Квасьневский – полный отказ от российского сырья спровоцирует народные протесты

19.03.23 / “События в жизни никогда не были последовательной цепочкой”: Маша Малиновская о заработке, затишье в карьере и статусе матери-одиночки

14.09.22 / Европейская система торговли квотами на выбросы ведёт к росту стоимости энергии

13.01.22 / Мнение: Вежливый отказ

14.12.20 / Меган Маркл впервые появилась на телевидении после новости о потере ребенка

26.11.21 / Бывший муж Бородиной ответил на ее высказывания о своей личной жизни

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика