Дикий рис со сливочным маслом: рецепт от Ляйсан Утяшевой

Российская спортсменка, заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева в свои 37 лет великолепно выглядит и считается одной из самых красивых женщин в российском шоу-бизнесе. Ляйсан ведет активный образ жизни и пропагандирует здоровое питание. Часто она сама готовит дома те или иные блюда, которые никак не могут навредить фигуре.

Недавно Ляйчан Утяшева представила рецепт дикого риса, который приготовила дома сама. На видео жена Павла Воли предстала у плиты в нарядной шелковой блузке синего оттенка и зеркальных очках.

По словам Утяшевой, бурый рис богат витаминами и полезными микроэлементами, в том числе калием, магнием, цинком и фолиевой кислотой. Все эти полезные свойства можно найти именно в диком рисе, он не проходит термическую обработку, которая лишает его этих самых свойств, в отличие от классического белого.

Также он оказывает мощное мочегонное действие, которое помогает вывести всю лишнюю воду из организма, снимая отеки и заодно снижая вес. Вообще, рис считается медленным углеводом, благодаря которому пища хорошо устаивается и надолго дает чувство сытости. Также в нем низкая калорийность, и если вы ведете подсчет КБЖУ, то рис идеально подойдет в качестве полноценного приема пищи.

Способ приготовления бурого (или дикого) риса:

Замочить на 40 минут перед готовкой, затем на медленном огне томится еще час. В самом конце добавить сливочное масло.