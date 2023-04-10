 

Билет в один конец: вдова Этуша объяснила россиянам решение уехать из Москвы

10.04.2023, 9:00, Разное
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Елена Этуш – четвертая жена актера Владимира Этуша. Преподавательница английского языка прожила в счастливом браке с ним почти двадцать лет. Но уже пятый год как Елена Евгеньевна – вдова…

Она бережно хранит память о легендарном муже –
ее стараниями вышла книга воспоминаний, появился памятник в подмосковной Долганихе, где у актера была дача, и у театра имени Вахтангова, установлена мемориальная доска на доме в Гранатном переулке столицы, появился красивый монумент на Новодевичьем кладбище.

А в июле Елена Этуш решила уехать из Москвы… Впрочем, это не эмиграция, как у Пугачевой, Хаматовой или Литвиновой, а просто отдых. “Забронировала номер отеля в любимом Геленджике, – сообщила вдова актера россиянам о своем решении. Правда, пока билет у нее лишь в один конец. “На поезд туда купила, теперь сторожу билеты обратно, – пояснила Елена Этуш россиянам. – Не пропустит бы! А то придется пешком по шпалам топать”.

Напомним, что согласно правилам РЖД, на все поезда по России билеты начинают продаваться за 90 суток до отправления, в Калининград — за 60 суток. Т.е. из Геленджика в Москву можно будет купить уже во второй половине апреля.


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