Время менять стратегию — пока США опустошают свои военные ресурсы на Украине, Китай набирает силу

Из-за стратегии, которой США придерживаются ещё со времён холодной войны, получается, что именно Америка несёт на себе основное бремя европейской безопасности, пишут американские депутаты Анна Паулина Луна и Уоррен Дэвидсон в своей статье для The American Conservative. И пока она вооружает Украину, растут её собственные проблемы и укрепляется мощный соперник на востоке — Китай.



AP

Избиратели-республиканцы хотят, чтобы власти перешли к большему реализму в политике и отстаивали национальные интересы США, пишут американские депутаты Анна Паулина Луна и Уоррен Дэвидсон в своей статье для The American Conservative. Опрос за опросом показывает, что американцы «больше не хотят защищать богатый континент, который бесплатно пользуется их с трудом заработанными налогами». И речь идёт о Европе.

Но депутаты сетуют, что никто не обсуждает эту тему: ни их коллеги в конгрессе, ни СМИ. «Несмотря на то, что говорят неоконсерваторы, демократы и ведущие СМИ, нынешняя внешняя политика нашего правительства неустойчива», — отмечают авторы статьи.

Они настаивают, что в условиях быстро меняющейся геополитической ситуации и несбалансированной многополярности Соединённым Штатам необходимо изменить стратегию. После окончания холодной войны Китай обновил своё стратегическое видение, а Америка — нет. При этом существующая в Штатах концепция мира, основанная, в частности, на продвижении демократии через институты или с помощью силы, привела к трём нежелательным результатам.

Во-первых, «вместо исторической сдержанности и беспристрастного благоразумия» Америка занялась интервенциями и продвижением прав человека в мире, что привело к растрате денег и гибели американцев. Во-вторых, из-за расширения НАТО Европа потеряла стимул обеспечивать свою собственную оборону, что «привело к атрофии всех крупных держав в Европе». В-третьих, существование альянса также подталкивало «пронырливых бюрократов» к максимализму во внешней политике, из-за чего Америка рискует быть втянутой в конфликт между великими державами.

Совокупный европейский ВВП, рабочая сила, производственные мощности и технологическое мастерство превосходят российские, и всё же именно Соединённые Штаты несут основное бремя помощи Украине. Кроме того, Европа — особенно Западная Европа — никогда не будет платить свою долю за оборону, пока европейские границы и европейские интересы охраняют американцы. Авторы статьи сетуют, что есть ощущение, «будто членством в НАТО они купили себе американские вооружённые силы для ведения их войн».

«Реальная угроза от нашего затянувшегося участия в конфликте на Украине заключается в том, что Пекин продолжает укреплять свои позиции на мировой арене. Китай, пожалуй, самый большой бенефициар затяжной войны на Украине», — пишут авторы статьи. Пока Штаты продолжают истощать свои запасы оружия в Донбассе, у Китая производственные мощности остаются в полном составе. Китай продолжает устанавливать региональную гегемонию в Азии. И его цель — чтобы Америка скатилась к неплатёжеспособности и перенапрягла свои вооружённые силы.

Авторы статьи считают, что сейчас Америка на перепутье, и они предлагают несколько принципов, которые помогут вернуться к здравомыслию.

Во-первых, они настаивают, что Америке нужно вывести свою пехоту, бронетехнику и подразделения боевой поддержки из Восточной Европы. «Европейские границы должны охраняться европейскими бригадами и европейской бронетехникой», — пишут авторы статьи. Иначе Европа никогда этим не займётся, пока есть американцы. США должны оставить только ядерный зонтик и военно-морские силы, потому что это отвечает американским интересам.

Во-вторых, они предлагают сделать так, чтобы чиновники НАТО высказывались и действовали строго в рамках своих полномочий. По их словам, НАТО следует сократить свою раздутую бюрократию и сохранить организационную иерархию, которая соответствует оборонительному альянсу, нацеленному на войну крупных держав, а не превращаться в гигантскую неправительственную организацию. «НАТО также должно прекратить всякую экспансию. Оборонительный военный союз, форма которого постоянно изменяется, не может иметь последовательной большой стратегии и рискует попасть в ловушку конфликта из-за милитаристских инстинктов новых государств-членов».

Наконец, на протяжении многих американских администраций лидеры пытались заставить европейские страны нести на себе бремя обороны, но этого невозможно добиться без конкретного плана и графика. Поэтому авторы статьи требуют, чтобы конгресс США запланировал фиксированный график переноса бремени ответственности за европейскую оборону внутри НАТО. В интересах европейцев не только увеличить производство боеприпасов, но и сохранить единообразие и паритет с американским оружием.

Авторы статьи напоминают, что среди главных проблем США на данный момент — долг в размере триллионов долларов, подъём потенциального соперника на Востоке и поломанная иммиграционная система. «В большой стратегии Америки нужно признать, что Китай — это наш главный стратегический вызов», — делают вывод американские парламентарии в своей статье для The American Conservative.