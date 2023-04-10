Говорит с акцентом, носит шляпу, пользуется импортной техникой – для россиян издали памятку «Как распознать шпиона»

В регионах России началось распространение брошюры «Как распознать шпиона», которая поможет в борьбе с вражескими разведками и агентами иностранного влияния.

Судя по выходным данным, 12-страничное издание отпечатано внушительным тиражом в 12 млн экземпляров.

Из текста следует, что кинофильмы не лгали: чтобы смешаться с толпой, типичный шпион носит неприметную одежду, например шляпу и плащ. Он говорит с акцентом, часто надевает солнцезащитные очки больших размеров, в том числе ночью. Внешне шпион приветлив и разговорчив, но в беседе непременно попытается как бы невзначай выведать месторасположение крупных фабрик, автобаз, складов и прочих объектов народного хозяйства.

У вражеских разведчиков может быть при себе импортная техника, в том числе портативные фотоаппараты и диктофоны. Себе в помощники они обычно берут глупого, но инициативного человека, который также разительно отличается от своего шефа комплекцией – это делается на случай, если про их похождения однажды решат снять комедию.

Авторы просят не показывать памятку самим шпионам, поскольку иначе они могут сменить тактику маскировки и их выявление значительно осложнится.

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