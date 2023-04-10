Патриарх Кирилл заявил, что Россия не стремится захватить другие страны

Россия не стремится захватить другие страны или стать богаче в нынешнем конфликте с «мироправителями тьмы века сего», заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе трапезы после литургии в храме Христа Спасителя в праздник Входа Господня в Иерусалим.

– Нынешняя наша брань не против крови и плоти, но против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Говорю об этом смело, с полной уверенностью в том, что Россия — на стороне света. И это можно с легкостью доказать, потому что Россия не стремится стать богаче, не стремится захватить другие страны, не стремится кого-то себе подчинить. Россия просто стремится сохранить свою самобытность, свою веру, свою систему ценностей, — заявил он, не уточняя, что делают российские войска в Украине.

По мнению патриарха Кирилла, к столкновению России с Западом привело полное отсутствие общих ценностей и отсутствие христианских ценностей на Западе. Россию с ним не связывает ничего материального, и в этом — свидетельство правоты ее позиции.