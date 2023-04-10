 

Недавние встречи на высоком уровне в Китае и США продемонстрировали разрыв между США и Европой

10.04.2023, 7:30, Новости дня
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Недавние встречи Макрона и Си, а также спикера палаты представителей США и президента Тайваня продемонстрировали растущую напряжённость между Америкой и Европой, пишет The Hill. Эти конкурирующие дипломатические саммиты подчеркнули разрыв между Вашингтоном и европейскими странами в вопросе о том, как вести дела с Китаем.


AP

Встречи на высоком уровне, состоявшиеся на противоположных сторонах мира, подчёркивают растущую напряжённость между США и Европой в вопросе взаимодействия с Китаем, пишет The Hill.

Президент Франции Эммануэль Макрон во время трёхдневного визита в Китай позиционировал своё общение с председателя КНР Си Цзиньпином как попытку убедить последнего сыграть важную роль в установлении мира между Украиной и Россией и в «обуздании российского президента Владимира Путина».

Этот саммит проходил после того, как китайские официальные лица предупредили о последствиях и возмездии в ответ на встречу, состоявшуюся на этой неделе между спикером палаты представителей США Кевином Маккарти и президентом Тайваня Цай Инвэнь.

После этой встречи Маккарти в общении с журналистами выразил надежду на то, что Макрон попросит Си не «финансировать конфликт РФ на Украине». При этом он вновь заявил о том, что «демократия делает мир безопаснее и сильнее».

«Как я надеюсь, он (Макрон. — ИноТВ) донесёт послание о том, что встреча американцев с президентом Цай позитивна в том же аспекте, что и его встреча с президентом Си», — подчеркнул Маккарти.

Эти конкурирующие дипломатические саммиты подчёркивают разрыв между США и Европой в вопросе о том, как вести дела с Китаем, подчёркивает The Hill.

В то время как администрация Байдена и законодатели от обеих партий США описывают Си как человека, работающего над изменением мира с точки зрения авторитарной модели Китая, европейские лидеры менее едины в отношении рисков и преимуществ тесных связей с Пекином.

Перед поездкой французского лидера в Китай Макрон и Байден провели телефонный разговор. В Елисейском дворец тогда заявили, что оба лидера обсудили «общее желание задействовать Китай в ускорении окончания конфликта на Украине и привлечь его к участию в построении прочного мира в регионе».

Администрация Байдена, однако, была более сдержанна в описании этой беседы. В двухстрочном отчёте Белого дома просто говорилось, что президент США и Франции говорили о предстоящей поездке Макрона и подтвердили поддержку Украины.

Визит Макрона в сопровождении десятков представителей деловых кругов подчёркивает стремление Франции поддерживать, а, возможно, и укреплять, экономические связи с Китаем, несмотря на то что США уже несколько месяцев предупреждают о рассматриваемой Пекином возможности отправки вооружений в Россию.

Но не все европейские лидеры разделяют точку зрения Франции на Китай, подчёркивает издание.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сопровождавшая Макрона в его поездке, заняла более воинственную позицию, назвав Пекин «более репрессивным дома и более напористым за рубежом». Она также добавила, что Европе следует «избавиться от рисков» в своих экономических связях с Китаем. Её воинственный подход, как отмечается в статье, разделяют страны Центральной и Восточной Европы.


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