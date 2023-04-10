Призраки в больницах. Реальные истории от сотрудников

Свежая подборка паранормальных историй с сайта Reddit, рассказанных медсестрами и медбратами, работающими в больницах, хосписах или домах престарелых.

Посторонняя женщина в комнате

Я много лет проработал в домах престарелых и большинство тамошних пациентов умирали в течении нескольких лет после заселения. Однажды, когда к нам пришел новый жилец, я поселил ее в комнате, предыдущий жилец которой скончался буквально на днях.

И эта женщина стала постоянно нажимать на кнопку звонка (вызов медперсонала) по ночам и вызывать меня. Когда я приходил, она рассказывала, что в ее комнату все время заходит какая-то незнакомая ей женщина, которая пытается с ней говорить.

Сначала я просто списал это на то, что она уже очень стара, ей за 90 лет 90, и у нее уже глубокая деменция. Поэтому я просто заверил ее, что буду тщательно запирать ее дверь на ночь, чтобы убедиться, что никто не сможет войти.

Примерно через неделю после того, когда она снова вызвала меня и стала говорить, что к ней опять приходила какая-то женщина, я спросил ее, как выглядела эта женщина.

Я подумал, что сейчас она опишет мне свою дочь или сестру, принимая их за незнакомцев, но она рассказала, что на этой женщине розовый халат, голубые пушистые тапочки и на волосах накручена куча бигуди.

Также она сказала, что эта женщина заходит к ней, потом садится в ногах ее кровати, гладит ее ноги и пытается поговорить с ней, но она не могла понять, что она говорила.

И тут я чуть не обмочился. Дело в том, что женщина, которая жила в этой комнате до нее и скончалась накануне ее приезда, каждый вечер надевала розовый домашний халат, голубые тапочки и закручивала волосы на бигуди.

К счастью, эти “визиты” прекратились примерно через две недели.

Стоны в пустой палате

В свое время я работал в больничном отделении для солдат, которые побывали в плену во время войны во Вьетнаме. Одна половина нашего крыла использовалась как отделение дневной хирургии, а в другой половине размещалась палата для временного размещения пациентов, ожидающих срочную операцию.

Палата эта была разделена на пять зон и работала только днем, на ночь эту палату закрывали, там никого не было. Однако по нескольку раз за ночь в закрытой палате срабатывали кнопки вызова медперсонала.

Эти кнопки размещены у каждой кровати и обычно они срабатывали в одних и тех же трех из пяти зон, на одних и тех же кроватях. Более того, из одного закутка, куда уже годами не ложили пациентов, раздавалось самое большое количество вызовов.

Подобное всегда происходило между часом и четырьмя часами утра, но это было не все. Затем из пустой палаты раздавались бестелесные стоны. Однажды сотрудники приемной комиссии больницы подошли к нам и спросили, почему в палатах по соседству стонут люди. Когда им сказали, что в этой комнате по ночам нет пациентов и что никто не пользовался данной конкретной комнатой годами, они испугались и пробежали мимо этой комнаты.

Наблюдение за всем этим натолкнуло меня на одну идею. Однажды ночью кнопки вызова в пустой палате сработали 7 или 8 раз подряд. Я устал получать ключи и заходить в ту одну и ту же жуткую темную и пустую комнату несколько раз за одну ночь, так что я, стоя возле пустой кровати, просто сказал вслух, что “даю пациенту обезболивающее”.

Затем я сказал, что надеюсь, что ему стало лучше, а потом даже пожелал ему спокойной ночи, после чего запер дверь и вернулся на свое место. И больше из палаты в ту ночь не поступало ни одного звонка.

Я знал, что у других дежурных тоже была такая же проблема, и посоветовал им попробовать мою трюк с обезболивающим, говоря после первого же звонка, что даешь пациенту обезболивающее. Когда они так делали, они в ту ночь больше не получали звонков из пустой палаты. Когда же они забывали говорить это, им за ночь поступало по несколько звонков оттуда.

Мертвые бродят вокруг нас

Я работаю в послеоперационном отделении в больнице с привидениями. Мы никогда не говорим о них пациентам, им не надо знать, что вокруг нас кучами бродят мертвые.

Несколько месяцев назад одна пациентка сказала мне, что в палате лежат на койках еще три человека, которые шепчутся между собой и пытаются говорить с нею. В ее палате действительно было четыре койки на четырех пациентов, но в тот момент она была там единственным пациентом, на трех других койках никто не лежал. Я тогда даже наглядно одернула занавески на этих койках и показала пациентке, что койки пустые.

Но несколько недель спустя, когда в эту палату заселили новую пациентку, она тоже заявила, что ночью на других трех койках лежали какие-то люди, которые говорили что-то, громко шептались, ворочались и все это не давало ей заснуть.

У меня по спине пробежал холодок, когда она рассказала мне об этом, но я и ее заверила, что комната на самом деле пуста и ей просто почудилось.

Больным людям и так есть о чем беспокоиться, когда они восстанавливаются после операции, так что нам – медсестрам не нужно, чтобы они беспокоились о призраках и духах, когда им следует беспокоиться только о назначениях врача и лекарствах. Поэтому мы держим эти истории при себе.

Призраки есть в любой больнице. Люди тут часто уходят из жизни, а их духи иногда задерживаются. Или, может быть, какой-то фрагмент их души застревает в этом мире. Наука пока не может объяснить такие вещи.

У нас в больнице было немало таких случаев, от которых у меня волосы вставали дыбом на затылке, а некоторые даже доводили меня до громких криков ужаса. Но в больнице к таким типам реакций относятся неодобрительно. Поэтому я стараюсь сохранять спокойствие.

Я хочу рассказать еще одну историю. У нас есть комната для персонала, где стоят два небольших дивана и телевизор. Некоторые медсестры идут туда спать во время перерывов в ночную смену, и мы стараемся изо всех сил не будить их.

Однажды ночью медсестра спала на кушетке и ее разбудил яркий свет. В смежной комнате есть душевая и шкафчики для сменной одежды, поэтому она решила, что одна из других медсестер зашла туда и оставила свет включенным.

“Я посмотрела на дверь с маленьким стеклянным окошком. И там за стеклом стояла женщина. Она смотрела на меня через стекло”, – позже рассказывала она мне и у меня от ее слов по спине пробежали мурашки. Я как раз через час собиралась тоже пойти поспать в той комнатке.

“Но на самом деле она смотрела не на меня. Она просто смотрела прямо перед собой. И первое, что я заметила в ней странного, это ее волосы. У нее была очень старомодная прическа, как будто из 1970-х годов или даже раньше. И форма медсестры тоже была устаревшая, особенно шапочка на голове. В наши дни никто больше не носит шапочку и подобные халаты.

Но сначала я подумала, что это кто-то из тех ночных медсестер, которые ставят больным капельницы. Иногда они приходили во время ночной смены и пользовались нашим туалетом. Поэтому я крикнула ей: “Эй! Выключите свет, пожалуйста!? Я пытаюсь заснуть здесь!” Но она просто продолжала смотреть прямо перед собой.

В итоге я просто накрыла голову подушкой и попытался еще немного поспать. Позже, когда я проснулась, этот свет все еще горел. И затем я поспрашивала других медсестер и они сказали, что ночью никто из них в ту комнату не заходил, а пациенты не могут зайти сюда в принципе, потому что для этого нужны специальные ключи. И да, потом я видела медсестер, которые ставят капельницы, и они одеты совсем не так, как была одета та женщина за стеклом”.

Кажется, теперь я знаю, кого она видела. Говорят, что по больнице ходит призрак медсестры, которая погибла, возвращаясь домой после ночной смены. Она уснула за рулем автомобиля. Когда та медсестра описала другим, как выглядел тот призрак за дверью, одна из пожилых медсестер похоже узнала ее. Она сказала, что именно так выглядела медсестра, которая работала в больнице много лет назад.

И она же рассказала историю о том, что одна ее пациентка сказала ей, что в ее палату вечером постоянно кто-то заглядывал. Она сказала, что у той женщины была очень старомодная стрижка и старомодная медсестринская униформа. Потом оказалось, что эту странную медсестру в устаревшей форме видели и многие другие пациенты.

Призрак зовет на помощь

В нашем отделении для престарелых была одна милая женщина с деменцией, которая никогда не могла понять, как использовать свой звонок для вызова медсестры. Поэтому каждую ночь она заходила в комнату своего соседа и просила его позвать кого-нибудь из персонала, чтобы помочь ей подготовиться ко сну.

К слову, этот мужчина все еще с нами и у него нет когнитивных нарушений или проблем с памятью, он на самом деле лежит здесь из-за серьезных проблем с почками.

Та милая женщина скончалась примерно через месяц. Это случилось около четырех часов дня. Тут же позвонили ее семье и они приехали к нам и пошли в ее палату, чтобы проститься с ее телом.

Примерно через три часа после ее смерти, около семи часов вечера, мужчина, к которому она при жизни приходила, чтобы попросить его позвать медсестру, нажал на кнопку вызова и как обычно произнес в трубку”[Имя женщины] просит помочь ей лечь спать”.

Дежурная медсестра решила, что мужчина просто делает это по привычке. Она спросила в трубку “Она пришла к вам?”. Он сказал, что да, и что она видимо сама вошла в дверь, потому что он не слышал, как она стучала.

Он даже рассказал, что она одета в белый халат и держит в руках четки. Медсестра не пошла в его палату, решив, что мужчине просто что-то приснилось. Она была большим скептиком и не верила в призраков. Так она мне и сказала, когда рассказала мне.

Чуть позже в тот же вечер семья скончавшейся женщины уехала из больницы и приехал человек из похоронного бюро, чтобы забрать тело. Я пошла вместе с ним, чтобы помочь ему переместить тело усопшей на каталку.

Мы зашли в ее комнату и я увидела, что эта женщина лежит в своей постели, одетая в белый халат, а в руках у нее четки. И да, тот мужчина время от время так и звонит дежурной медсестре и просит ее прийти, чтобы помочь его соседке.