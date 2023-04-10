 

В Китае осудили человека, который до смерти напугал цыплят

10.04.2023, 6:48, Разное
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В Китае был заключен в тюрьму мужчина, который до смерти напугал цыплят.

В рамках любопытного судебного дела, о котором сообщают государственные СМИ страны, человек, известный только по фамилии Гу, был приговорен к тюремному заключению за то, что он напугал до смерти 1100 цыплят, принадлежавших соседу, с которым он враждовал.

По данным СМИ, мужчина напугал более чем 1100 цыплят, используя для этого громкие звуки и фонарик, чтобы вызвать панику среди животных. После нападения цыплята начали бросаться друг на друга и ударяться головами о стены, что привело к гибели многих из них.

После инцидента местные власти незамедлительно начали расследование и установили личность злоумышленника. Он был задержан и представлен перед судом, где признал свою вину. Суд решил наказать мужчину тюремным заключением на шесть месяцев с испытательным сроком в один год.

Китайские власти заявили, что стоимость 1100 мертвых цыплят оценивается в общей сложности в 13 840 юаней (3019 долларов).

В Китае за жестокое обращение с животными предусмотрены серьезные наказания, включая тюремное заключение. Кроме того, за последние годы в стране были введены законы, направленные на защиту прав животных и предотвращение жестокого обращения с ними.


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