 

Просто страсть: Как понять, что вы не любите?

10.04.2023, 6:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Может ли любовь существовать отдельно от страсти? Сексолог помог разобраться, как отделить одно от другого и не перепутать свои чувства. Ведь если человек спутает страсть с любовью, рано или поздно наступит горькое разочарование.

Сексолог объяснил, какие “звоночки” говорят о том, что в отношениях запахло жареным, и скоро все рухнет. Первое – это состояние эйфории. В первые месяцы отношений это бывает почти у всех. Человека буквально заливает гормонами, и это нормально. В этот момент человек с трудом отличает любовь от страсти, поэтому важно не наделать ошибок. Ведь именно так случаются предложения руки и сердца и клятвы в вечной любви на пятый день знакомства.

Второе – идеализация партнера. Если вы не видите никаких недостатков у своего спутника, это уже ненормально. Ведь идеальных людей не бывает. Вопрос: почему для вас он такой хороший? Скорее всего, речь идет только о страсти. Когда же “розовые очки” спадут, наступит депрессия.

Третье – отсутствие духовной близости в отношениях. Если вы без ума друг от друга, но на этом все, скорее всего вы еще не любите. Любовь возможна лишь тогда, когда вам хорошо и есть о чем поговорить за порогом спальни.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.01.23 / Мнение: Отношения при финансовом мезальянсе

03.04.23 / Жены иноагента тут не будет: хит уехавшей из страны Пугачевой Резник отдал молодой певице

24.01.23 / Творожок, кефир и брокколи: продукты, которые все зря считают полезными

23.10.22 / Убить своих. 20 лет «Норд-Осту»

01.02.22 / Шагомер на фитнес-браслете заставляет нас больше ходить — новое исследование

04.08.22 / Худяков считает, что Лайме Вайкуле заплатили за выход на сцену с флагом Украины

26.08.22 / Еврокомиссия предложила Москве оплатить убытки из-за санкций против российских туристов

18.08.22 / Юбки, топы, свитера: цвет Very Peri назван самым «горячим» в 2022

17.05.21 / Яичница-болтушка не получится: четыре ошибки, которые испортят любимый завтрак

20.02.23 / Atomic Heart стала одной из самых заказываемых игр в России в 2023 году

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика