Просто страсть: Как понять, что вы не любите?

Может ли любовь существовать отдельно от страсти? Сексолог помог разобраться, как отделить одно от другого и не перепутать свои чувства. Ведь если человек спутает страсть с любовью, рано или поздно наступит горькое разочарование.

Сексолог объяснил, какие “звоночки” говорят о том, что в отношениях запахло жареным, и скоро все рухнет. Первое – это состояние эйфории. В первые месяцы отношений это бывает почти у всех. Человека буквально заливает гормонами, и это нормально. В этот момент человек с трудом отличает любовь от страсти, поэтому важно не наделать ошибок. Ведь именно так случаются предложения руки и сердца и клятвы в вечной любви на пятый день знакомства.

Второе – идеализация партнера. Если вы не видите никаких недостатков у своего спутника, это уже ненормально. Ведь идеальных людей не бывает. Вопрос: почему для вас он такой хороший? Скорее всего, речь идет только о страсти. Когда же “розовые очки” спадут, наступит депрессия.

Третье – отсутствие духовной близости в отношениях. Если вы без ума друг от друга, но на этом все, скорее всего вы еще не любите. Любовь возможна лишь тогда, когда вам хорошо и есть о чем поговорить за порогом спальни.