Терроризм, господство Ирана и ненависть к американцам — эксперт о результатах войны в Ираке 20 лет спустя

Американское вторжение в Ирак, целью которого была стабилизация положения в стране, обернулось страшным провалом, констатирует в эфире France 24 журналист Амар Амамедауи. По его словам, результатом вмешательства США стал всплеск терроризма в регионе, рост влияния Ирана, а также политическая и гуманитарная катастрофа в стране.

АМАР АМАМЕДАУИ, заслуженный репортёр France 24: Печальный итог, если верить цифрам об американском вмешательстве, целью которого была стабилизация и установление нового порядка на Ближнем Востоке. Результатом этого вмешательства стали политические и гуманитарные катастрофы в регионе. Первый итог, который можно отметить, — это более ста тысяч убитых иракцев и 4500 убитых американских солдат с 2003 по 2011 год.

Что ещё стало результатом? Контроль Ирана над Ираком. Главный враг американской политики в регионе, тот, кто был источником дестабилизации для американской политике в регионе, сегодня стал хозяином положения в Ираке, благодаря или из-за этого вмешательства, которое, очевидно, было плохо обдумано и плохо подготовлено, если судить по последовавшим за ним результатам. Напомним, что американское вмешательство было подготовлено 20 марта 2003 года, и уже через три недели, девятого апреля привело к свержению Саддама Хуссейна. Через несколько месяцев Саддама Хуссейна будут судить и повесят. Но ситуация в Ираке только ухудшилась.

Эта казнь повлекла за собой шиитско-суннитский конфликт. Быстро ли американские власти признали свой провал?

АМАР АМАМЕДАУИ: С течением лет они признали это, поскольку к этому их вынудили результаты операции. Всплеск терроризма в регионе и, в частности, появление террористических группировок мирового значения, таких как «Исламское государство»*, контролировавшей Ирак с 2014 по 2017 год… Эта группировка, совершавшая теракты в Европе и во Франции, в частности, была плодом американского провала, возбудившего в части заднескамеечников основных партий жажду мести. Они оказались рука об руку с террористами, поскольку американцы, американские захватчики внушали им отвращение.

Это один из результатов американского вмешательства. И когда мы говорим о политическом признании провала, мы видим, что американцы до сих пор пытаются исправить это. Блинкен несколько недель назад сделал заявление об этом вмешательстве. Он признал, что оно обернулось провалом, и этот провал повлёк за собой катастрофу в регионе. Простите?

Как изменилась с тех пор американская политика? Не опустилась ли чаша весов в другую сторону, как в Сирии, когда Барак Обама прочертил красные линии, которые сам же нарушил?

АМАР АМАМЕДАУИ: Именно это случилось в Ираке, и сегодня законодатели пытаются наверстать упущенное. Даже спустя двадцать лет эта тема продолжает вызывать споры. Мы видели, как американский сенат принял закон о запрете или отмене права, которое позволило американском президенту начать войну в Ираке. Этот пункт был поддержан комитетом сената по международным отношениям, который пояснил, что «таким образом мы помешаем американским президентам делать подобные глупости». Повторюсь, Блинкен тоже сказал, что это вмешательство было ошибкой, и что США хотят исправить её. Он также упомянул вторжение в Ливию и Сирию. Что можно констатировать в конечном счёте? Что иностранное вмешательство никогда не приносит ничего хорошего, даже если его цель — свергнуть диктатора.

Или, так сказать, «принести демократию». Спасибо большое, Амар Амамедауи, за ваш аналитический обзор.

Дата выхода в эфир: 9 апреля 2023 года.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.