Перегрузка трендами: как не потеряться в модных тенденциях и создать свой уникальный стиль в одежде

Было время, когда информацию о новых трендах и модных новинкам женщинам приходилось собирать буквально по крупицам. Сейчас, наоборот, информации в избытке. Каждый модный сайт диктует свои правила. Дизайнеры, желая перещеголять друг друга, предлагают настоящее море новинок. И хочется попробовать все. Как же не потеряться в таком обилии модных трендов, как оставаться стильной, не превращаться в человека, надевшего «все лучшее сразу»? Вот несколько советов стилиста Эмили Скотт.

Вдохновляйтесь!

Нет ничего плохого в том, чтобы использовать образы, найденные на сайтах или в социальных сетях знаменитостей, в качестве источника вдохновения.

Но помните – каждый лук нужно пропускать через себя, добавлять, включать в него те элементы, которые лично вам нравятся и подходят.

Например, в социальных сетях можно найти много действительно стильных образов Хэйли Бибер. Это молодая девушка имеет худощавое телосложение. Но это не значит, что зрелые дамы в теле не могут использовать ее модные находки. Могут, но с учетом своего вкуса и особенностей телосложения.

И не только интернет

Доска визуализации – удобный метод всегда иметь перед глазами идеальный образ. Чтобы ее составить, можно распечатать готовые луки из интернета, например, образы конкретных звезд шоу-бизнеса. Но есть и более интересный метод, позволяющий почувствовать себя экспертом моды и стиля.

Помещайте на свою доску не составленные ансамбли, а источники вдохновения, которые могут быть самыми разными. Например, вам нравятся картины Фриды Кало. Распечатайте любимые, их яркая цветовая гамма поможет вам в оформлении гардероба. Вы обожаете цветы? Разместите на доске несколько красивых изображений, чтобы черпать вдохновение не только в палитре оттенков, но и в фактурах.

Показ мод

Безусловно, высокая мода – особое явление, и те наряды, в которые дизайнеры облачают моделей, не предназначены для повседневной носки. Но никто не мешает использовать отдельные яркие элементы для создания креативного костюма для рандеву или светского раута. Луки от кутюр – это возможность взять на вооружение какую-либо интересную деталь, например, форму рукавов, оформление юбки, сочетание цветов или аксессуары.

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Не только знаменитости

Чтобы быть в тренде весной и летом этого года, вовсе необязательно анализировать гардероб светских модниц, актрис и звезд подиума.

Обратите внимание на людей, находящихся рядом. Возможно, ваша коллега по работе обладает безупречным чувством стиля и всегда выглядит сногсшибательно.

Почему бы не поинтересоваться у нее, где именно она одевается. Вы будете удивлены, но элегантные вещи не всегда стоят очень дорого. Нередко талантливые девушки покупают бюджетную одежду, но затем переделывают ее или украшают оригинальным аксессуаром.