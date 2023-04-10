Мнение: Что-то здесь не так

Оппозиция, ау!!

Евгений Юрьев в ФБ пишет:

“Вероятно, полное отсутствие оппозиции и даже “оппозиции” в условной стране, ни навальнистской, ни любой другой, стало неожиданностью даже для властей. Не помогли ни сурковский, постмодернистский проект взращивания, ни традиционные фсб-проекты, ещё из арсенала совка, ни допуск в страну западных экспортеров революций. Ни системное многолетнее издевательство над нижними (большинство населения), которое, по идее, должно было вызвать организованный, или хотя бы неорганизованный протест. Хотя бы ропот. Но нет. Огниво бракованное, трут отсырел, искра не высекается.

Фрондирующие статусные “либералы” отскочили на заранее подготовленные позиции в Евросоюзе, немногочисленные креаклы, не желающие прорастать в украинском черноземе, рассыпались по миру как горох, а немобильные автохтонные корнеплоды лишь смотрят друг на дружку белесыми глазенками, как картошка в погребе, ждут своей очереди на переработку” (Евгений Юрьев)

В общем, да, ситуация довольно странная. Если честно, удивительно, что ВООБЩЕ НИЧЕГО нет. Думается, именно эта странность подвела и самого Навального. Когда он принял решение вернуться, он наверняка в глубине души был уверен, что “что-то будет, невозможно же, что вообще полный пшик”.

Однако, как все мы видим, случился именно что полный пшик. Отсюда и столь усердное, даже малость истеричное глумление над Навальным всех и со всех сторон, в духе “вот же он накололся! Вот же он лох какой! Ишь! да на что он надеялся, да кто он такой??” и и.т.п. За этим всеобщим улюлюканьем у тех 3%, что способны хоть к какой-то рефлексии, все ж шевелится очень дурное чувство некой всеобщей ошибки – уже не в Навальном, а в самой территории, в совокупности населения, крови и почвы. ЧТО-ТО ЗДЕСЬ НЕ ТАК.

Подозрительное единодушие. Самое в нем странное – что оно ведь невынужденное (как бы ни хотелось, из чувства самосохранения рассудка, думать иначе). Мы же видим, что репрессии, если учитывать масштаб страны – все равно какие-то смешные. Страшные – но смешные. Робкие. 457 “иноагентов” на 143 млн. населения. Примерно столько же политзаключенных.

А что остальные? А у остальных – единодушие. Юрьев хорошо описал этот хтонический ужас, который холодком бежит за ворот: “а немобильные автохтонные корнеплоды лишь смотрят друг на дружку белесыми глазенками, как картошка в погребе, ждут своей очереди на переработку”.

И тишина.