Выдра попалась на оптической иллюзии падения воды
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В Японии хозяин выдр с забавными кличками Котаро и Хана решил проверить, как животное отреагирует на оптические иллюзии. Все происходящее блогер записал на видео. Ролики набрали сотни просмотров и продолжают набирать популярность в Сети.
На кадрах любопытная выдра пытается залезть мордой в аппарат с антигравитационной иллюзией падения воды и никак не может напиться. Животное и так и сяк залезает в отверстие, но ничего не выходит. За старания хозяин награждает выдру лакомством.
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