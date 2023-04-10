 

«Опасность серьёзнее, чем в прошлом году» — французов предупредили о рисках в связи с возможной засухой

10.04.2023, 4:50, Новости дня
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В прошлом году масштабной катастрофы из-за дефицита воды во Франции удалось избежать, однако грядущим летом условия могут быть менее благоприятными — к таким выводам, как пишет France info, пришли представители межведомственной инспекционной миссии по борьбе с засухой. Как пояснили эксперты в представленном правительству докладе, год назад ситуацию спасла слаженная работа и быстрота реакции всех заинтересованных сторон, а также наличие запасов воды, но впредь рассчитывать на подобное стечение обстоятельств не стоит.

Более тысячи муниципалитетов без воды, 1200 пересохших ручьёв и рек — летом 2022 года Франция оказалась на грани катастрофы. Таковы неутешительные выводы впервые созданной межведомственной инспекционной миссии по борьбе с засухой. Подготовленный по заказу правительства отчёт, информация о котором появилась в  газете Liberation, показывает, что ситуация прошлым летом была неспокойной.

«Во время борьбы с засухой в 2022 году удалось избежать худшего, с одной стороны, благодаря исключительной мобилизации всех заинтересованных сторон, а с другой  — благодаря высокому уровню грунтовых вод и заполненности водосборников на исходе зимы 2021-2022 годов».

Сегодня, согласно докладу миссии, необходимы решительные меры, чтобы не допустить ухудшения ситуации.

«Таких условий может больше не быть, если подобное явление повторится в ближайшие годы или даже уже в 2023 году».

В отчёте также говорится, что организация масштабных мероприятий, к примеру, Чемпионата мира по регби в этом году, а затем Олимпийских игр в 2024 году, вероятно, повлияет на потребление питьевой воды. Таким образом, администрация призывает к радикальным изменениям и предлагает 18 рекомендаций, чтобы лучше понять масштабы проблемы, предвидеть возможные последствия и информировать жителей. Официальная публикация отчёта запланирована на ближайший вторник.

Дата выхода в эфир: 8 апреля 2023 года.


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