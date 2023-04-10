Самый шикарный подход к своему образу: как создавать наряды в нейтральных тонах женщинам за 50

Многие женщины полагают, что после 50 лет для них существует какая-то особая мода и нужно одеваться каким-то особым образом, выбирать наряды в сдержанных оттенках и вообще не выделяться. Если вы тоже придерживаетесь такого мнения, вам вовсе нет необходимости его менять.

Но только важно понять, что даже в образе, который предусматривает одежду нюдовых тонов, можно чувствовать себя непревзойденно.

Молочный лук

Вы можете создать шикарный наряд, надев водолазку и брюки молочного цвета и дополнив их пальто на искусственном мехе. Ваш образ будет еще более непревзойденным, если вы наденете коричневый пояс, который выделит талию, а также серебряные аксессуары, кеды и большие солнцезащитные очки.

Свободный и элегантный

Вы знаете, что можно чувствовать себя свободно и комфортно, но при этом выглядеть просто сногсшибательно? В любом случае одно можно сказать наверняка: платье-рубашка позволяет добиться всех этих целей, если надеть его еще и с туфлями розового цвета на широком каблуке.

Обязательно используйте броский аксессуар, например золотистый клатч, который будет отлично сочетаться с элегантной пряжкой. Такой образ подойдет для прогулок по городу и вечернего свидания.

Наряд, который с вами заодно

Если вы хотите скрыть некоторые несовершенства фигуры, вы можете надеть наряд нейтральных тонов, представленный блузой с завышенной талией. Она отлично будет сочетаться с брюками классического кроя, которые можно надеть с босоножками на тонком каблуке.

Почему нейтральные цвета хорошо смотрятся на женщинах от 50 лет и старше

Нейтральные цвета особенно подходят дамам интересного возраста, так как подчеркивают их уверенность в себе и элегантность, которая свойственна женщинам, уверенным в своей непревзойденности.

С помощью таких нарядов можно создавать просто невероятные акценты, не используя для этого кричащие оттенки. Отлично будут сочетаться с нюдовыми тонами струящиеся ткани и материалы, которые обычно редко используются в повседневной жизни, например искусственная кожа.

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Хорошо, если вы выберете, например, кожаную куртку с розовой отсрочкой, которая придаст омолаживающий эффект и заставит лицо сиять. Светлые оттенки, кстати, будто бы специально созданы для этого. Они оттеняют лицо и делают его более свежим.

Используйте акцентные цвета

Если вы решили, что все ваши наряды теперь будут в нейтральных оттенках, это вовсе не значит, что вы не можете использовать акцентные цвета. Они могут быть представлены в разных аксессуарах и предметах вашего гардероба. Например, бежевый костюм можно дополнить оранжевыми босоножками и клатчем такого же цвета.

Макси-платье

Макси-платье для некоторых станет идеальным выбором, когда нет желания подчеркивать свой силуэт или выглядеть так, чтобы все вокруг обращали внимание. В этом платье женщина будет чувствовать себя максимально комфортно и уютно.

Вечерний образ

Вечерние образы – это не всегда платья ярких и темных цветов. Вы можете подобрать одежду нейтральных оттенков, которая всегда будет в тренде.

Брюки палаццо и рубашка

Необязательно подбирать одежду тон в тон. Достаточно того, что брюки будут сочетаться по оттенку с цветом рубашки.