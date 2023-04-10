Макрон получил Си пё* (*фр. так мало)

Подробности визита президента Франции в Китай.

Эмманюэль Макрон съездил в Китай, чтобы если уж не уговорить Си Цзиньпина оказать давление на Путина (заранее было ясно, что «товарищу Си» это не нужно), то хотя бы послать руководителю КНР важный сигнал — о «катастрофических последствиях» для европейско-китайских отношений в случае поставок китайского оружия РФ. Для усиления сигнала президент Франции взял с собой главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

Госпожу фон дер Ляйен, по данным источников пекинского корреспондента Le Monde, в Китае видеть не хотели, считая ее «слишком проамериканской». Тем более что она резко высказалась в китайскую сторону за неделю до визита. И предупредила: «…То, как Китай продолжит реагировать на путинскую (…), станет определяющим фактором для будущих отношений между ЕС и Китаем».

Как бы то ни было, «взамен» на «разумную позицию» по Украине «европейская пара» везла в Пекин (Макрон затем съездил и в Гуанчжоу) предложения по усилению сотрудничества ЕС и Китая — пользуясь заодно, как сказал источник в Елисейском, обострением «долгосрочного китайско-американского стратегического соперничества».



Председатель КНР Си Цзиньпин (в центре), президент Франции Эмманюэль Макрон (слева) и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен перед началом рабочей встречи. Фото: AP / TASS

С какими надеждами ехал Макрон

От поставленного за пару дней до визита ответа на вопрос, можно ли «эффективно использовать экономический рычаг» в переговорах о неучастии Китая в (…) в Украине», советник Макрона ушел. Но отметил, что, «учитывая близкие отношения между КНР и Россией, очевидно, что Китай — одна из немногих стран, если не единственная страна в мире, которая может оказать решающее влияние на конфликт в любом направлении».

Собственно, «начать сворачивать» автократа Си с убийственного направления и было главной задачей Макрона, а также примкнувшей к нему по его инициативе Урсулы фон дер Ляйен.

Советник отметил, что в Елисейском, конечно, не ждут от поездки чудес: «Президент едет в Китай не для того, чтобы попытаться сдвинуть китайские «красные линии» (…), а для того, чтобы найти пространство для воплощения инициатив, которые будут полезны украинцам». Какие это «инициативы», источник уточнять не стал. Рассказал только, что перед визитом французы вели «ежедневные переговоры с китайскими властями, чтобы попытаться определить это пространство и некоторые моменты, которые могут быть приняты обеими сторонами во время визита».

«Нам нужно, чтобы Китай занял более четкую позицию в отношении этой главной цели, то есть мира и пути к миру, а также поддержал украинское гражданское население по различным аспектам, над которыми мы пытаемся работать», — добавил советник Макрона. И прокомментировал опубликованный 24.02.2023 г. «мирный план Китая»: «Никакого китайского мирного плана не существует. Есть китайская позиция, из 12 пунктов. Есть точки соприкосновения, над которыми мы работаем, — в частности, по вопросам безопасности атомных станций (подразумевается, в первую очередь ЗАЭС. — Ю. С.), есть совпадения по вопросам [недопустимости] применения атомного оружия, бактериологического и химического оружия».

И напомнил, что Китай «до сих пор ни разу не осудил (…) [России]». «Но мы попытаемся для начала хоть чуточку сдвинуть китайскую позицию».

Понятно, что, как и всегда, французская делегация придавала большое значение деловой части визита (с Макроном прибыли около 60 глав крупнейших предприятий, он сам встретился с китайскими бизнесменами). Тем более что у Франции, как выразился источник, «неприлично высокий торговый дефицит» с Китаем. «С 2017 года (то есть с момента вступления в должность. — Ю. С.) президент Республики имеет очень сильные амбиции в отношении доступа на китайский рынок и выстраивания условий справедливой конкуренции». Амбициозные экономические запросы и Макрон, и фон дер Ляйен передали китайцам и относительно устранения торговых барьеров для Евросоюза в целом.

Они также ехали напомнить китайцам о том, что нужно отменить «недопустимые меры, которые те приняли против европейских парламентариев и европейских институтов».

«Надо сказать, что до сих пор они этого не сделали», несмотря на то, что «мы систематически просили их об этом на самом высоком уровне», — добавил источник.

Напомнив, что в 2021 году Европарламент, уже готовый ратифицировать всеобъемлющее соглашение с Китаем о сотрудничестве в области инвестиций, заморозил его и принял санкции в отношении чиновников китайской провинции Синьцзян за «геноцид уйгуров»; в ответ Китай ввел санкции против европейцев.

«Мы, ЕС, сейчас ставим очень четкие условия для реализации этого соглашения, — подчеркнул источник. — И первое из них — отмена этих недопустимых мер».

У китайцев были свои претензии к европейцам — в частности, насчет снятия заградительных мер в отношении производимого Huawei оборудования для 5G.

Результаты

Об экономике упомянуто в большей части итоговой китайско-французской декларации, состоящей из полусотни пунктов. Вот один из них: «Франция и Китай привержены обеспечению справедливых и недискриминационных условий конкуренции для предприятий, особенно в области косметики, сельскохозяйственной и пищевой продукции, управления воздушным движением, финансов <…>, здравоохранения (медицинское оборудование, вакцины), энергетики, инвестиций и устойчивого развития. С этой целью обе страны работают над созданием благоприятных условий для делового сотрудничества <…>. В области цифровой экономики, включая 5G, французская сторона обязуется продолжать справедливое и недискриминационное рассмотрение лицензионных заявок от китайских предприятий на основе законов и нормативных актов, учитывая национальную безопасность обеих стран».

Если говорить только о 5G, понятно, что китайцев в Европу вряд ли пустят, учитывая, что — по неофициальным, но подтвержденным «Новой» сведениям — французским, например, дипломатам запрещено пользоваться «в рабочих целях» и китайскими телефонами, и китайскими программами.

Но нам, конечно, сейчас важны не споры о 5G и даже не подписание крупных контрактов (включая о покупке китайцами 150 самолетов и о постройке второго сборочного цеха Airbus в стране), и даже не объявление 2024-го франко-китайским годом культурного туризма, а вооруженный конфликт в Украине. Оправдываемый китайским режимом. И конкретно Си Цзиньпином, приезжавшим в марте–2023 чокаться с Путиным в Кремле.

Макрон сейчас себе такого позволить не только не может, но уже и не хочет (в отличие от периода наивных попыток 2017–2022 гг.). Но приехал очаровывать другого авторитарного лидера.

«Макрон, несомненно, является одним из немногих глав государств в мире, который может предметно обсуждать с Си Цзиньпином [ключевые проблемы] в течение шести или семи часов», — поделился знаниями источник в Елисейском. И подчеркнул, что и в Гуанчжоу французский президент поедет, чтобы «продемонстрировать особый знак уважения китайскому лидеру»: потому что «отец председателя Си возглавлял эту провинцию [Гуандун] в начале 1980-х годов, чтобы начать реформы по либерализации и открытости», «и даже жена несколько раз пела в операх Гуанчжоу».

7 апреля, в последний день визита, Макрон выступил «с осуждением российской (…) [СВО] в Гуанчжоу перед студентами университета имени Сунь Ятсена, а затем — за ужином со своим коллегой Си Цзиньпином», — сообщило агентство France-Presse. Накануне, во время встречи в Пекине, Макрон призвал товарища Си «образумить Россию».

Что касается переданной Си просьбы выйти на связь с Владимиром Зеленским (с которым он ни разу не разговаривал после 24.02.2022 и который в последние недели приглашает его приехать в Киев), то — как заверили источники в Елисейском, а также глава Еврокомиссии —

Си Цзиньпин «выразил готовность» для начала позвонить президенту Украины. Одновременно дав понять, что сделает это, «когда условия и время будут подходящими».

Понимай как хочешь, но помни о том, что 5 апреля, в первый день визита Макрона, премьер Госсовета КНР Ли Цян провел телефонные переговоры с премьер-министром РФ Мишустиным, в ходе которых стороны «указали на важность выполнения договоренностей», достигнутых на переговорах Си и Путина в Кремле 20–22 марта. А 6 апреля кремлевский пресс-секретарь заявил, что «других путей» для РФ, «кроме продолжения СВО, пока нет, ситуация не демонстрирует перспектив мирного урегулирования».

А кремлевский хозяин в тот же день встретился с «главами» четырех «новых регионов», «включенных» в «состав РФ».

И если в выступлениях европейских лидеров в ходе визита (…) в Украине была, как и положено, главной темой, то китайское госагентство «Синьхуа» в своих сообщениях упоминало о ней вскользь и в таких терминах: «украинский вопрос», «украинский кризис», «украинский конфликт»… РФ как будто и не существовало.

Итоговая франко-китайская декларация, опубликованная 7 апреля, не содержала ничего такого, что демонстрировало бы изменение позиции Пекина.

«Обе стороны поддерживают все усилия по восстановлению мира в Украине на основе международного права, целей и принципов Устава ООН», — говорится в 10-м пункте декларации, который обе стороны явно трактуют по-разному.

Урсула фон дер Ляйен 6 апреля, после того как они с Макроном встретились с Си, заявила: «Мы рассчитываем, что Китай не будет прямо или косвенно поставлять военную технику России, потому что всем известно, что <…> противоречило бы международным законам и нанесло бы значительный ущерб нашим отношениям».

Эммануэль Макрон, по словам французского дипломата (Reuters), «настаивал на том, чтобы Си Цзиньпин не поставлял РФ ничего, что могло бы послужить (…) против Украины». На что китайский лидер якобы ответил, что «это не его (…)».

На следующий день после отъезда Макрона китайцы начали «военные учения» в районе Тайваня.

О недопустимости эскалации в районе Тайваня Макрон тоже говорил с Си.

Юрий Сафронов,

обозреватель «Новой газеты»

P.S. На следующей неделе в Пекин собирается глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

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