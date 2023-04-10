Аксессуар, который сделают потрясающим любой образ: почему стоит носить под джинсы обувь на каблуке и как ее подбирать правильно

Джинсы – одежда, которая никогда не выходит из моды. Их можно носить не только с кроссовками и кедами, но и с обувью на каблуках. Этот аксессуар сделает потрясающим любой образ. В статье мы расскажем, почему стоит носить под джинсы обувь на каблуке и как ее подбирать правильно.

Почему джинсы можно носить с туфлями на каблуках

Многие из нас привыкли надевать под джинсы удобную обувь, такую как лоферы, кроссовки и кеды. Но брюки из денима можно удачно скомбинировать и с туфлями на каблуках.

Комбинация джинсов и обуви на каблуках сделает образ более утонченным и женственным. Такое сочетание визуально увеличивает рост, удлиняет ноги и делает силуэт более стройным.

Далее мы приведем несколько советов по созданию образа с джинсами и туфлями на каблуках.

Выбирайте животный принт

В этом году будут очень популярны принты с животными. Это касается не только одежды но и обуви.

Наденьте с джинсами туфли на каблуках с животными принтами. Вы можете выбрать обувь с рисунком под леопарда, зебру или кожу змеи. Отдавайте предпочтение такому варианту, который соответствует вашей личной эстетике.

Туфли с животными принтами смотрятся очень эффектно, Они внесут в ваш образ нотку экстравагантности. Такие рисунки выглядят нейтрально и сочетаются с любыми предметами гардероба, в том числе и с брюками из денима.

Добавьте яркие детали

Добавьте немного яркости в образ с джинсами и туфлями на каблуках. Здесь вам поможет простой стилистический прием – цветовая блокировка. Он заключается в добавлении нескольких красочных деталей одинакового цвета в нейтральный образ.

На фото ниже вы видите пример цветовой блокировки. Джинсы, белый топ и туфли на каблуке выглядят нейтрально. Ярко-розовая рубашка и сумка под ее тон делают образ веселым и законченным.

Используйте джинсовые костюмы

Многие женщины избегают носить джинсовые комплекты. Этот наряд кажется им скучным и устаревшим. Однако это большая ошибка. Существует много способов, которые помогут сделать костюм из денима интересным и оригинальным. Туфли на каблуке придадут ему элегантный и необычный вид.

На фото ниже вы видите сочетание синих джинсов с рубашкой из денима более светлого оттенка. Пояс и туфли с животным принтом вносят разнообразие в этот образ. Вы можете дополнить этот наряд кожаной курткой коричневого цвета.

Выбирайте модели с широкими штанинами

В 2023 году будут актуальны джинсы разных фасонов. Если вы собираетесь сочетать брюки из денима и туфли на каблуках, то не стоит ограничивать себя только узкими моделями. Попробуйте сочетать с изящной обувью джинсы с широкими штанинами.

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Такой вариант имеет немало преимуществ. Джинсы с широкими штанинами маскируют недостатки фигуры и не сковывают движений. Они прикрывают пятку так, что каблук слегка выглядывает из-под низа брюк.

Накиньте блейзер

Прошли времена, когда блейзер был исключительно деловой одеждой. Вы можете сочетать его с повседневными вещами, в том числе с джинсами и туфлями на каблуках.

Блейзеры бывают разного цвета и длины. Вы можете подобрать такую модель, которая будет соответствовать остальным деталям вашего наряда. Она может сочетаться по цвету с одним из элементов вашего образа или создавать яркий акцент.

Выбирайте цветную обувь

Добавление в образ ярких цветов давно уже стало модным приемом. Это работает и в случае с джинсами и туфлями на каблуках.

Вы можете надеть под брюки из денима не только классическую черную или коричневую обувь. Попробуйте проявить больше креативности. Сделайте туфли на каблуках ярким акцентом вашего образа. Выбирайте модели насыщенных оттенков – красных, голубых, зеленых, желтых и других. Это сделает ваш стиль более смелым и уникальным.

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Создайте классический образ

Джинсы и обувь на каблуках идеально подходят для создания классического образа. Добавьте к ним белую удлиненную блузку с воротником и укороченный свитер бежевого цвета. Чтобы внести в стиль больше разнообразия, используйте туфли с животным принтом.

Этот образ требует сдержанного макияжа и классической аккуратной прически. Его не стоит перегружать украшениями и аксессуарами.

Попробуйте блочный каблук

Далеко не все женщины любят носить обувь на каблуках. Многим она кажется неудобной. Если вы не хотите жертвовать комфортом, то сочетайте джинсы с туфлями на блочном каблуке.

Блочный каблук отличается большой шириной и хорошей устойчивостью. Ходить в такой обуви гораздо удобнее, чем на тонких шпильках. Широкий каблук отлично сочетается с любой моделью джинсов.

Наденьте обувь с украшениями

Чтобы ваш наряд не выглядел скучным, используйте обувь с эффектным декором. Это могут быть красивые пряжки, стразы, блестки и другие виды украшений.

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Такие туфли придадут вашему образу нотку гламура и позволяют легко стилизовать другие вещи. Добавьте к ним простой однотонный свитер или классическое пальто ваешго любимого цвета.

Создайте небольшой подворот

Если ваши любимые джинсы немного длинноваты, чтобы носить их с каблуками, то сделайте внизу подворот в виде манжеты. Этот трюк очень стар, но полезен. Чтобы он выглядел аккуратно, не подворачивайте низ штанины слишком сильно. Манжета должны быть небольшой и аккуратной. Она должна подчеркивать высокий каблук, а не отвлекать от него внимание.

Добавьте несколько простых украшений

Ношение джинсов с туфлями на каблуках не является новаторским модным приемом. Чтобы ваш образ не выглядел банально, добавьте несколько украшений. Они не должны быть слишком сложными. Достаточно надеть несколько простых колец или сережек в виде обручей.

Однако с украшениями не стоит переусердствовать. Избегайте слишком крупных и вычурных аксессуаров, они сделают ваш образ перегруженным.

Дополните образ красивой сумкой

Сумка может стать интересным дополнением к вашему образу. Этот аксессуар должен быть не только функциональным и вместительным. Он должен гармонично сочетаться с вашим стилем.

Вы можете подбирать сумку не только под цвет обуви или топа. Попробуйте использовать изделия яркого цвета или украшенные принтами. Пусть сумочка станет красочной деталью вашего наряда.

Не пренебрегайте другими цветами

Синие и голубые джинсы являются вечной классикой. Но не стоит забывать и о других цветах. Попробуйте модели из белого или черного денима. Они отличаются универсальностью и никогда не выходят из моды.

Джинсы из белого и черного денима отлично сочетаются с обувью на каблуках. Они внесут разнообразие в ваш гардероб и позволят туфлям выделиться на нейтральном фоне.

Как подчеркнуть туфли

Вы можете выбрать такой фасон джинсов, который будет максимально привлекать внимание к туфлям на каблуках. Это можно сделать с помощью моделей с разрезами в нижней части или с необработанным низом. Они сочетаются как со шпилькой, так и с широким каблуком.

Джинсы-скинни тоже помогут вам подчеркнуть обувь. Периодически они покидают мир моды. Но в этом году фасоны с облегающими штанинами вновь будут актуальны. Поэтому их не стоит исключать из своего гардероба.

Для повседневного образа вы можете использовать потертые джинсы с разрезами на коленях. В сочетании с туфлями на каблуках они не будут выглядеть неряшливо.

Заключение

Джинсы относятся к универсальной одежде. Они помогают нам создавать не только спортивный и повседневный, но также классический и романтический образы. Чтобы брюки из денима выглядели более нарядно, сочетайте их с туфлями на каблуках.