Можно и овсянку попробовать: причины сухости кожи на локтях и способы избавления от нее

Кожа на локтях достаточно плотная, с минимальной жирностью, поэтому и защита от негативных внешних факторов очень слабая. Одна из распространенных проблем – сухость. Причины ее возникновения различны. Это и вода с высоким содержанием хлора, и неблагоприятные условия в помещении, например низкая влажность в отопительный сезон. Но при желании вы сможете легко справиться с проблемой. Поговорим о том, какие есть способы, позволяющие восстановить кожу на локтях.

Масла

Если локти стали сухими, регулярно смазывайте их кокосовым маслом. Оно прекрасно увлажняет кожу, повышает количество липидов (жиров) на ее поверхности. А входящие в состав масла насыщенные жирные кислоты обладают смягчающим воздействием.

Если кокосового масла нет, используйте обычное подсолнечное. Оно прекрасно увлажняет и помогает избавиться от сухости.

Овсяные хлопья

Есть несколько способов их использования. Можете запарить геркулес кипятком, оставить на ночь, а затем использовать как маску. Второй способ – добавлять предварительно размягченные хлопья в любимый крем. Согласно научным исследованиям, содержащиеся в овсяных хлопьях компоненты обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами и будут полезны для нормализации состояния кожного покрова.

Алоэ вера

Еще один эффективный способ избавления от сухости кожи на локтях. Приготовить гель вы можете самостоятельно, используя свежие листья растения. Рекомендовано смазывать проблемные участки соком алоэ. Им же пропитать небольшие лоскуты ткани, которыми по принципу налокотников обмотать локти перед сном. Воздействие будет проходить в то время, когда вы отдыхаете.

Другие способы

О целебных свойствах меда сказано немало. Кроме всего прочего, он помогает в борьбе с сухостью локтей. Но помните, что дар пчел – сильный аллерген, употреблять его (и в пищу, и в косметологических целях) можно только в том случае, если нет аллергии.

Ретинол (витамин А) способствует обновлению кожного покрова, поэтому его рекомендовано употреблять для своевременного обновления клеток дермы.

Профилактика проблемы

Проще не допустить чрезмерной сухости кожи на локтях, чем устранять проблему. Поэтому старайтесь не допускать обезвоживания организма – пейте по 1,5 литра чистой воды ежедневно. Не носите одежду из синтетических тканей, способных вызвать раздражение. Не используйте в быту средства, состав которых вызывает сомнения: они могут спровоцировать аллергическую реакцию и ее последствия – сухость и шелушение кожи.

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Следите за тем, чтобы локти были защищены от прямого солнечного света, ветра и мороза. Регулярно используйте увлажняющие средства, особенно после душа или посещения бассейна с хлорсодержащей водой. Своевременный уход поможет вам поддерживать кожу в идеальном состоянии.

Стирать одежду рекомендовано порошками с гипоаллергенным составом. Еще один совет: если локти необходимо ставить на твердую шероховатую поверхность, не стесняйтесь использовать налокотники.

Помните, что сухость кожи на локтях, неприятная сама по себе, нередко является симптомом заболеваний. Например, псориаза, сахарного диабета, патологий щитовидной железы. Поэтому, если предложенные методы не помогают, обязательно обращайтесь к медицинским специалистам.