Личное: “Остановила машину страстей”

Автор прошлого письма, находясь в любовной аддикции и сливая деньги, мучился только одним вопросом: любит он или нет.

Автор этого письма тоже в аддикции. Деньги она не сливает, но энергию свою – да, а еще теряет время, теряет шансы на нормальные отношения.

И она почти не догадывается, что у нее аддикция. Ей кажется, что она сама отказалась от отношений, увидев, что шансов не много, ей кажется, что она преодолела зависимость и сохранила себя.

В чем это даже опасней, чем потеря денег. Деньги ведь можно заработать, а жизнь одна.

ireland_me

Добрый день, Эволюция

В январе 5 раз встретилась с бывшим сотрудником, у него. Встречи были в формате – пришла, поговорили о высоком, ушла, или осталась ночевать. Без какого либо контакта, хотя он пару раз подсаживался и за руки тянул. Но я никак не реагировала, не срабатывало как по маслу, потому что у меня не произошел щелчок перехода из отношений “коллега, еле знакомый, посторонний, что происходит, в смысле?” в “мужчина, с которым возможен флирт или что-то большее”. Хотя фата уже виднелась на моей голове.

(Очевидно, что встречи были в дружеском формате, мужчина ничего иного не хотел. Но автор описывает ситуации так, будто мужчина “за руки тянул”, а она отказала. Признается, что были серьезные планы у нее, но считает, что сама не захотела их реализовать)

Когда работали вместе(пару лет прошло с тех пор), то я о нем не думала тк он был в паре, ну и сильно красив. Уж кто – кто ко мне мог проявиться, но не он. На встречах много говорил о бывших, не звал на предсказуемые свидания типа кафе, но иногда закидывал вброс о каком-то абстрактном будущем, готовил напоказ, довольно нарциссичен, и у меня все не складывалось никак видение – что он хочет?

(О январских каникулах речь идет скорее всего. Мужчина скучал, хотел поговорить о бывшей девушке, многие любят порефлексировать вслух после сложного расставания. Но обратите внимание, как автор критически оценивает его нарциссичность, его напоказ, хвалит его как бы, что “на предсказуемые свидания не зовет”, то есть рассматривает его исключительно сверху. Взгляд сверху минуса в дисбалансе – это то, что растит дисбаланс! И сверху очень сложно увидеть свои тщетные притязания, ей кажется, что выбирает она)

Я знала что хочу – общения, даже не послушать, а самой выговориться, тк последние полгода были очень тоскливые, и я изголодалась по живому человеку. А он показался просто бинго – кому я еще могу так присесть на уши? Я без отношений давно. Вечно. Что такое секс не помню. Поэтому хотя бы потрещать. Я и слушала, конечно, но могу предположить что недостаточно старательно. И вообще я решила не стараться понравиться, тк любовь не заслужить, а если зовет то значит какая-то симпатия есть. Облегчила себе самовосприятие, так сказать.

(Она вроде догадывается, что ему было с ней не интересно, но оправдывает это тем, что не хотела понравиться. А если бы хотела бы, то да)

Внешне он нравится, но у меня обнаружилась боязнь довериться, особенно когда и не просят. Пугали его самовлюбленные манипуляторские приколы. Я так же понимала, что встречи с ним мне желанны, но после самих встреч я разбита. Наверное потому что встреча произошла, а ничего яснее не стало. Или стало, но не в мою пользу. Комплиментов мне не говорил, я не помню. Помню много неудобств, которые перетерпела – время приглашений впритык, неудобная подушка, бессонница, волосы мои на полу, что делать хз. Я с мужчинами не знаю как быть. Пока что. Опыта нет.

(Сложней всего ей признать, что если бы она очень старалась, эффект был бы обратный сразу)

После последней встречи я прям вылезала из энергетического дна. Он пропал. Я не выдержала и написала ему спустя 2 недели мук. Пару раз отвлеченное, переехал, блабла, отвечает, но не спрашивает ничего. Я дожала – не хочешь общаться, я не ожидала что пропадешь, мне хочется с тобой делиться идеями… Перечитала это прям сразу после отправки и подумала – фууу, что я такое сформулировала, просто бе. Его ответ – связь плохая, потом отпишусь.

Мне стало легче. Это странно. Но я ожила.

Спустя 10 дней присылает фотку из нового жилья, типа ужин кино. Я не отреагировала. А что мне ему писать? Вау бутерброд? или напроситься в гости? Хотел бы пригласить, буквы б написал, а так показал новый телевизор, ну ок я посмотрела. Потом стали закрадываться мысли, почему это я так резко ему не ответила) грубиянка. Он ничего не обещал, никаких отношений у нас не было, а я ерепенюсь. Но. вообще мы-то знакомы уже 6 лет, мог бы и в честь товарищества поаккуратней как-то, я ранилась об его пропажу.

(Ей кажется, что он хотел пригласить ее на ужин, но не был достаточно прям и настойчив. Манипулировал как всегда)

Спустя еще 10 дней у меня была бессонница, полнолуние, и я прям горела. Написала ему как ты? ответил бодро, про работу. в 5 утра. без вопросов.

И мне стало еще лучше. Отпустило.

(Почему такие как автор подчеркивают, что от слива их отпускает? От следующего слива еще больше отпускает. У них и правда облегчение от слива. Потому они не могут перестать сливаться. А вот почему облегчение, понимаете? Если после слива противно и не хочется больше, то это хороший признак. Когда такое происходит?)

Поняла, что показалось мне светлое будущее и фата. Мне 36, ему 32. В каждом симпатичном мне мерещится судьба, это моя фишечка.

(Такая фишечка есть у всех рапанов, но каждый считает это своей личной изюминкой)

Месяц уже я без страданий. Кого я потеряла? равнодушного мужчину? Ну мало ли какой он прекрасный. Никаких поползновений написать ему не возникало. Я радовалась, что удалось остановить машину страстей. С богом, первый раз что ли… Удалила переписку(один раз), возможно чтоб то сообщение позорное мое исчезло из этой реальности.

-🤔

Завелся какой то вредитель который постоянно удаляет нашу переписку, не в курсе что это за храбрец!?🤨

-Как он мог!

-Да охренел вкрай😤

Ищу того кому навалять за это, поможешь!?🤔

(вечером)Понял..поддержки в этом деле мне не ждать🤣🤣

-Сам справишься)

-А..ну да😏

расценила это как и с фото – помоги себе самой построить ко мне подход, ты ж так хотела. ну и снова никаких шагов и предложений или хотя бы ласки, снова вброс.

(Его чувство вины, его вежливость и неловкость, его желание дать ей хоть немного сохранить лицо она принимает за вбросы. Он и раньше, наверное, шланговал в ответ на ее щипцы, а она считала, что он так манипулирует и добивается от нее атаки. Вот самое опасное для автора. Объясните почему?)

Меня не зашатало в этот раз. Такое свое самоощущение нравится. Та и на несмешное, на претензию не нашла, что ответить более подходящее.

Жаль что на одного человека, с кем будет неловко встретиться или о котором будет неприятно упомянуть с беседе, стало больше. Иногда ловлю себя на мысли что жду его нормального.

(И ей совершенно не помогает то, что она не липнет к нему, не пишет, не требует. Она все равно сидит и растит его фигуру, а думает, что ее “отпустило”, что она “остановила машину страстей”. Недорефлексия очень опасна)

Очень хочется не ждать его в фоновом режиме, слишком обрадовавшись тому, что я не в яме. Вот такое у меня пожелание к себе.

(Ей 36, а она вместо нормальных отношений удобряет и поливает сорняки и собирает репейник)

Спасибо за внимание.