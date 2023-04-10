Возьмите ребенка с собой на йогу! Что такое детская йога и для чего она нужна вашему ребенку?

Йога приносит пользу не только взрослым, но и детям. Занятия помогают укрепить здоровье ребенка, развить важные личностные качества, улучшить настроение и моральное самочувствие. Об особенностях детской йоги рассказала Камила Исаева – терапевт-натуропат, автор курса “Ребенок. Инструкция по применению”.

Что такое детская йога и с какого возраста можно ей заниматься?

Детская йога – это методики и упражнения классической йоги, адаптированные для маленьких детей и подростков. В их основе лежат те же принципы, что и у взрослых, но с учетом детской психики и физиологии.

У таких занятий нет ограничений по возрасту – даже младенцы могут выполнять определенные движения в сопровождении родителей. Для самых маленьких йога проводится на основе историй, рассказов, анимированных басен, сенсорных игр. С 5 лет можно расширить программу и включить в нее новые элементы. А с 8 лет начинается переход к более структурированным занятиям: с точными позами, дыхательными практиками, упражнениями на внимание и концентрацию. Такие тренировки должны быть веселыми и вызывать у детей любопытство.

Польза йоги для физического здоровья

Адаптированная версия йоги для самых маленьких имеет много преимуществ. С точки зрения физиологии, детская йога:

укрепляет позвоночник, мышцы и суставы, формирует правильную осанку, позволяет избавиться от сколиоза;

улучшает гибкость и пластичность;

нормализует кровообращение в головном мозге, помогает лучше концентрироваться и запоминать информацию;

способствует разработке легких;

положительно влияет на обмен веществ и работу ЖКТ;

развивает вестибулярный аппарат и координацию;

укрепляет иммунитет, помогает активнее бороться с заболеваниями.

Польза для духовного развития

Йога позволяет духовно развиваться и приобретать важные личностные качества. Такие занятия:

развивают в ребенке эмоциональную устойчивость, выносливость и терпение;

способствуют душевному спокойствию, избавляют от стрессовых состояний;

дарят энергию и положительные эмоции;

помогают раскрепоститься и стать более решительным;

формируют навыки самодисциплины, тренируют силу воли;

улучшают самооценку, придают уверенности в себе и своих силах;

учат понимать себя и свое тело, управлять эмоциями, заботиться о здоровье;

направляют энергию ребенка в правильное и позитивное русло;

делают детей более общительными и коммуникабельными.

То есть йога открывает для детей целый ряд инструментов, которые облегчают их личностное развитие. Они учатся познавать себя и свое тело, что позволяет им лучше понимать окружающий мир.

Базовые принципы тренировок

Первые занятия стоит начинать с 15-минутных сеансов. Со временем, когда ребенок привыкнет, можно дойти до 40-45 минут. Тренировки должны быть ритмичными и веселыми – это позволит удерживать внимание ребенка.

В общем виде процесс выглядит следующим образом:

встреча, приветствие друг друга и представление темы занятия;

активная фаза с позами и дыхательными техниками;

момент релаксации и завершение сеанса.

Простые позы для малышей

Рассмотрим несколько простых поз из детской йоги:

Поза кошки. Улучшает гибкость позвоночника и стимулирует нервную систему.

Встаньте на четвереньки.

Положите руки на пол, выровняйте плечи с запястьями и колени с бедрами.

Сделайте глубокий вдох, поднимите голову к небу и создайте впадину в нижней части спины (“кошка с полой спиной”).

На выдохе втяните голову между руками и бедрами внутрь, чтобы подвернуть пупок (“круглая кошечка”).

Повторите эти движения несколько раз, комбинируя дыхание с движениями “кошки с круглой спиной” и “кошки с полой спиной”.

Поза кошки идеально подходит для пробуждения детского организма и разогрева позвоночника перед переходом к более сложным позам.

Поза бабочки. Способствует гибкости суставов.

Сядьте на землю и разведите ноги.

Согните колени и соедините подошвы ног.

Положите руки на плечи или на ноги, чтобы изобразить крылья бабочки.

На вдохе поднимите колени к небу, на выдохе опустите колени на землю, чтобы взмахнуть «крыльями бабочки».

Повторите упражнение несколько раз.

Чтобы ребенок успокоился, надо очень осторожно взмахнуть “крыльями бабочки”, сочетая движения со спокойным дыханием. А чтобы освободить энергию ребенка, предложите ему быстрее взмахнуть “крыльями бабочки”.