Весной в моде будет челка-водопад: что она собой представляет и как выглядит на разных волосах и с разными прическами

Когда наступает весна, многие девушки и женщины не могут справиться с желанием изменить свой образ. Это может касаться покупки новых вещей для своего гардероба. Тогда как некоторые представительницы прекрасного пола начинают эксперименты с волосами.

Самое простое, что можно сделать, – постричь челку. И лучше всего в этом желании следовать тенденциям. Этой весной становится все более популярной челка-водопад.

Что собой представляет водопадная челка

Для этой челки характерны более длинные пряди, которые постепенно укорачиваются по мере продвижения к центру лба. Эта челка может быть даже немного взлохмаченной, что передает образу непринужденный вид. Остальные волосы тоже могут быть слегка взъерошены, что завершает образ.

Такую челку можно носить практически с любой длиной, а основные волосы можно распускать или собирать во всевозможные хвосты и пучки. Если у вас есть соблазн постричь челку самостоятельно, все же лучше сделать это у профессионала. Тем более только стилисты по волосам знают, как выполнить новомодную челку-водопад.

Как уложить водопадную челку

Чтобы волосы ниспадали так, как они это делают у знаменитостей, следует использовать самые легкие средства, которые обеспечивают легкую степень фиксации. Для прямых и волнистых волос следует использовать текстурирующий спрей или лак для волос, с помощью которого можно немного приподнять волосы, но не допустить слипания локонов.

Если у вас вьющиеся волосы, подойдет легкий крем для завивки или мусс. Нанесите немного средства на волосы при сушке феном и немного пройдитесь пальцами по челке, поправляя ее отдельные локоны.

С прямыми и густыми волосами средней длины

Если у вас максимально густые и жесткие волосы, водопадная челка тоже вам подойдет. Ее даже практически не придется укладывать, а волосы можно будет носить распущенными. Причем такую челку можно сделать более густой, чтобы она смотрелась массивнее. Основной объем волос можно заправлять за уши, чтобы привлечь внимание к лицу.

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С длинными волосами

Если вы хотите соответствовать моде, даже ваши длинные волосы можно дополнить челкой-водопадом. Основной объем волос тоже можно немного обновить, придав им дополнительную текстуру. Тогда прическа будет выглядеть по-весеннему свежей и летящей.

Удлиненная челка с прямыми волосами

Если вы не любите укладывать волосы, челка-водопад как раз создана для вас, ведь ее можно интегрировать в прическу, которая предусматривает слегка взъерошенные волосы. Челка при этом может быть немного удлиненной, чтобы закрывать брови.

Для текстурированных причесок с плавными переходами

Если вы всегда носили текстурированные прически с переходами, лесенками или в виде шапочек, вам подойдет челка-водопад, которая превосходно дополнит ваш образ. Однако укладка здесь точно потребуется.

Для этого можно будет использовать текстурирующие спреи и помадки.

С четкими локонами по бокам

Челка-водопад еще больше будет подчеркивать черты лица и высокие скулы, если дополнить ее густыми прядями, ниспадающими по двум сторонам от лица.