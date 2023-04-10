Свежие новинки двойного французского маникюра на весну: самые модные дизайны дубль-френча на апрель

Французский маникюр не уходит с ноготков красоток уже довольно длительное время. Он лишь время от времени обновляется и предстает перед нами в новом свете. Так происходит и теперь, в апреле, когда мастера по маникюру предлагают своим клиентам двойной френч.

Он дополняет классический, а ногти при этом смотрятся довольно необычно. Двойной французский маникюр предусматривает нанесение еще одной линии лака в области улыбки – в том месте, где ноготь выходит из ногтевого ложа. Такие дизайны могут выглядеть совсем просто или очень необычно. Вы можете дополнять дубль-френч еще и всевозможными элементами в виде наклеек, голографических эффектов, блесток и прочего.

Весенние флюиды

Вам необязательно выбирать классические цвета, если вы планируете сделать французский маникюр в новом его исполнении. И хотя эта тенденция обычно предусматривает нанесение двойного контура на кончики, эти весенние ногти выглядят совсем необычно. Они сочетают сразу несколько цветов на кончиках ногтей и в области начала роста ногтей. В итоге удается получить по-настоящему весенний маникюр, который сразу же привлекает к себе внимание.

Нейтральные оттенки

Если вы предпочитаете нейтральные тона для своего маникюра, но устали от традиционного белого или бледно-розового, почему бы не выбрать что-то наподобие французского маникюра? Вы можете предпочесть горчично-желтые и ярко-оранжевые цвета, которые определенным образом наносятся на ногти квадратный формы со скругленными уголками. Эти цвета подойдут для любого времени года и для любого образа, даже если вы работаете в офисе, где необходимо соблюдать строгий дресс-код.

Просто и элегантно

Черный лак всегда будет бросаться в глаза, особенно если вы планируете использовать его для французского маникюра, ведь данный дизайн обычно предусматривает использование классического белого цвета.

Капелька блеска

Для тех девушек, которые не привыкли носить длинные ногти, подойдет двойной френч, который не слишком бросается в глаза, но при более близком рассмотрении выглядит довольно эффектно. Две полоски блестящего лака смотрятся непревзойденно и элегантно.

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Утонченный и весенний

Для любительниц минималистичного маникюра подойдет двойной френч в нюдовых оттенках. Вы можете попросить своего мастера по маникюру нанести лак немного сбоку и, конечно же, у самого начала роста ногтей. Более того, сочетать в таком маникюре можно несколько нейтральных оттенков, например лавандовый, светло-фиолетовый и белый.

Классическое сочетание цветов

Вы можете выполнить двойной френч в несколько необычном варианте, но с классическим сочетанием цветов, используя красный и синий.

Суперминимал

Этот френч, кажется, самое минималистичное проявление данного дизайна. Просто нанесите две тонкие линии на самых кончиках ногтей, сочетая белый цвет с розовой базой. Такой маникюр может стать подходящим даже для наряда невесты.

Яркий зеленый

Какой цвет характеризуется с весной? Конечно же, зеленый. Выполните практически классический французский маникюр, но используйте яркий зеленый цвет, сочетая его с тонкой полоской бежевого.