Магнус Карлcен проиграл онлайн-турнир из-за неверного движения мышью

Ошибка в движении мышью стоила Магнусу Карлсену победы в онлайн-турнире по шахматам, пишет CNN. В решающей партии против американца Хикару Накамуры Карлсен случайно поставил своего ферзя не на ту клетку, что привело к потере фигуры и поражению. CNN напоминает, что это был последний матч Карслена как действующего чемпиона мира, поскольку норвежец отказался защищать свой титул.



AP

Чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен проиграл матч онлайн-турнира Champions Chess Tour Chessable Masters 2023 американскому гроссмейстеру Хикару Накамуре, пишет CNN. Причиной поражения стала драматичная ошибка, допущенная Карлсеном при управлении компьютерной мышью. Отмечается, что на кону был выход в финал турнира: теперь там сыграют Накамура и Фабиано Каруана.

Решающая партия между Карлсеном и Накамурой складывалась очень напряжённо, пишет CNN. В финальной части матча Карлсен допустил фатальную ошибку в движении мышкой и случайно поставил своего ферзя на клетку F6, что позволило Накамуре забрать фигуру.

«Я знаю, что он величайший игрок всех времён, но он не может выигрывать все матчи. Никому не может всё время везти. Я рад, что мне хоть что-то сыграло на руку», — приводит издание слова Накамуры.

Как отмечает CNN, это был последний матч Карлсена в звании действующего чемпиона мира по шахматам. Норвежский гроссмейстер решил не защищать свой титул и не стал заявляться на очередной чемпионат мира, где он сыграл бы с российским гроссмейстером Яном Непомнящим. CNN напоминает, что ранее Карлсен говорил, что будет защищать свой титул только в том случае, если его оппонентом будет шахматист «нового поколения». Однако в турнире претендентов 2022 года победу одержал Непомнящий, после чего Карлсен объявил о своём отказе от титульного матча.