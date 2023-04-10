Увлажнение является ключевым фактором для красивой и здоровой кожи после 50 лет

Считается, что здоровая и красивая кожа – это привилегия молодости, однако это не значит, что после 50 лет за ней не нужно ухаживать. Кожа с возрастом постоянно меняется, поэтому уход должен соответствовать этим изменениям. После 50 кожа становится более сухой, на ней появляются множественные мелкие морщинки. В этот период она особенно нуждается в увлажнении, которое является ключом к здоровой и красивой коже. Вот несколько секретов визажистов по восстановлению и поддержанию в здоровом виде зрелой кожи.

Правильные продукты

Из-за гормональных изменений и снижении уровня эстрогена кожа теряет коллаген и влагу, становится сухой и чувствительной к изменению температур, на ней появляются пигментные пятна. Возрастные изменения предотвратить нельзя, но можно сделать их менее заметными с помощью правильных продуктов, содержащих витамины А и С. Ретинилпальмитат — это более мягкая форма ретинола. Он помогает вырабатывать коллагена, разглаживает мелкие морщинки, уменьшает темные пятна.

Уход в три этапа

Уход за зрелой кожей должен состоять их трех этапов:

эффективного и бережного очищения; применения тонера для быстрого и глубокого увлажнения; нанесения увлажняющего крема.

Также раз в неделю можно побаловать кожу лица масками.

Уход не только снаружи, но и изнутри

Важно не забывать поддерживать красоту и здоровье кожи изнутри. Для этого необходимо принимать витамины С и D3, а также цинк, имбирь, куркуму. Важно восполнять потерю всех питательных элементов.

Нет горячей воде

Чтобы кожа сияла свежестью, необходимо забыть о горячей воде. Для умывания нужно использовать только холодную или чуть теплую и, желательно, фильтрованную воду.

Правильное удаление макияжа

Снимать косметику с лица необходимо правильно. Для этого лучше всего использовать мицеллярную воду и средства для снятия макияжа для чувствительной кожи. На ночь можно нанести на кожу несколько капель масла. Такой уход успокоит кожу и сделает ее более упругой.

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Увлажнение с успокаивающим эффектом

Чтобы сохранить кожу здоровой и сияющей как можно дольше в условиях сильной занятости, нужно найти легкий и быстрый ритуал по уходу за ней. Можно использовать натуральные масла, а также различные средства с успокаивающим эффектом, которые имеют в своем составе какое-либо эфирное масло, обладающее приятным ароматом, который сохранится на весь день.

Вместо тонального крема можно взять можно использовать увлажняющий оттеночный крем, который придаст лицу естественное сияние, сделает кожу мягкой, защитит от ультрафиолетовых лучей и глубоко увлажнит.

Аппаратные процедуры

В зрелом возрасте, наверно, уже не обойтись без аппаратных процедур, например лазерных, которые сделают кожу более уапругой.

Мягкие средства по уходу и восстановление кожного барьера

В молодости многие используют довольно агрессивные средства по уходу за лицом, которые впоследствии могут привести к кожным заболеваниям, требующим вмешательства дерматолога. В возрасте старше пятидесяти необходимо перейти на более мягкие успокаивающие средства. Возможно, придется сосредоточиться на восстановлении кожного барьера.

Стрессы и недостаточный сон – также враги здоровой кожи. Если в молодости она может много всего вытерпеть и быстро регенерироваться, то в 50 лет она требует очень бережного отношения.