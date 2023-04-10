Осветляющая, охлаждающая, очищающая, увлажняющая и не только: 9 рецептов кофейных масок для лица

Кофе – лучшее, что может быть использовано для быстрого пробуждения, даже если ночь не была такой спокойной, как хотелось бы. В полусонном состоянии вы неуклюже одеваетесь и направляетесь прямиком на кухню, где вас ждет волшебный эликсир, способный наполнить вас новой энергией.

Но кофе можно применять не только таким традиционным способом. Он может лечь в основу масок для лица. Это средство помогает тонизировать кожу и справляться с отеками. Кофе имеет множество преимуществ при местном использовании, поэтому вы можете ознакомиться с рецептами, один из которых вам наверняка подойдет.

Можно ли наносить кофейные маски на лицо каждый день

Все полезно в меру. Использовать кофейные маски для лица можно около трех раз в неделю, чтобы улучшить кровообращение и обеспечить кожу витаминами и антиоксидантами. Это позволит еще и вывести токсины. Если ваша кожа проявляет признаки раздражения, следует сократить количество нанесений или и вовсе отказаться от кофейного ингредиента.

Какой кофе лучше всего подходит для изготовления масок для лица

Для изготовления масок лучше всего использовать кофейную гущу из органического кофе. Подойдет и молотый кофе, порошок эспрессо и охлажденный кофе.

Преимущества кофейных масок для лица

Кофе может обладать омолаживающими свойствами. При регулярном применении в рамках процедуры по уходу за кожей кофе уменьшает темные круги, покраснение и растяжки, а также мелкие морщинки и пигментные пятна. Было доказано, что кофеин защищает кожу от окислительного процесса.

Кофейные маски могут предотвратить некоторые последствия, вызванные пестицидами, дымом и загрязнением окружающей среды. В настоящее время кофе все чаще используется в уходе за кожей благодаря отшелушивающей способности. Это позволяет устранить загрязнения и удалить омертвевшие клетки, придав коже гладкость. Кофе отлично справляется еще и со множеством других проблем. Например, известны его антицеллюлитные свойства.

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Кофейно-лимонная маска для кожи, склонной к акне

Для этой маски понадобится по одной столовой ложки лимонного сока и органического кофе. Следует использовать еще и яичный белок. Яичный белок кладется в миску и взбивается в течение 30 секунд или до образования пены. К яйцу добавляется молотый кофе и лимонный сок. Все компоненты маски необходимо хорошо перемешать между собой, а затем нанести на кожу лица. Вы можете смыть маску через 20 минут. Но обязательно отслеживайте свои ощущения: если потребуется, смойте раньше.

Эта маска помогает очистить кожу, а лимонный сок питает ее витамином С и может помочь предотвратить чрезмерное выделение кожного сала. Такая маска просто идеальна для кожи, склонной к акне, и для лечения шрамов от угревой сыпи.

Успокаивающая маска из кофе и какао

Для приготовления этой маски следует использовать по две столовые ложки органического какао-порошка и кофейной гущи, одну столовую ложку органического сырого меда и три столовые ложки несладкого йогурта.

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Сначала следует смешать какао-порошок и кофе, а затем добавить мед и йогурт в смесь, все хорошо перемешав. Полученная маска наносится на лицо и оставляется на 20 минут, а затем смывается теплой водой.

Это средство хорошо борется с жирностью кожи. В какао много полифенолов, которые обеспечивают защиту от ультрафиолета. Кроме того, такая маска позволит избавиться от излишков жира и сделает кожу более гладкой и блестящей.

Увлажняющая маска на основе кофе и кокосового масла

Следует взять столовую ложку органического фракционированного кокосового масла, две столовые ложки органического кофе и три капли эфирного масла розмарина.

Кокосовое масло, молотый кофе и эфирное масло следует смешать до получения пасты, которую следует нанести на лицо и оставить на 15 минут, а затем смыть теплой водой.

Кофе способен избавить кожу от омертвевших клеток и загрязнений, придавая ей великолепное сияние. Кокосовое масло является эффективным увлажняющим средством, которое буквально напитывает кожу влагой. Наконец, эфирное масло розмарина действует как антибактериальное средство, которое может помочь в борьбе с прыщами.

Кофейно-молочная маска для очищения кожи

Для приготовления этой маски следует использовать половину столовой ложки цельного жирного молока, столовую ложку органического кофе и три капли эфирного масла лаванды.

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Смешайте молоко с молотым кофе, затем добавьте эфирное масло лаванды, тщательно перемешайте ингредиенты, пока не получится однородная паста. Нанесите ее на лицо и оставьте примерно на 15 минут. Затем маска аккуратно смывается с использованием теплой воды. Можно использовать мягкое молочко для умывания.

Если вы боретесь с тусклостью кожи и неровным тоном, пришло время приготовить кофейную маску, которая эффективно борется с этими досадными несовершенствами. Лаванда оказывает успокаивающее действие на нервную систему, тогда как кофе и молоко отшелушивают ороговевшую кожу и придают ей приятный естественный блеск.

Маска для уменьшения отечности лица из кофейного компресса

Для этой маски следует использовать 60 грамм заваренного кофе и одну столовую ложку кокосового молока. Смешайте кофе и кокосовое молоко, смочите салфетку в смеси и положите ее на лицо на 15 минут.

Кофе будет отшелушивать кожу и окажет антиоксидантное и противовоспалительное действие, тогда как жирные кислоты, содержащиеся в кокосовом молоке, обеспечат кожу необходимой влагой.

Осветляющая кофейная маска из греческого йогурта

Для этой маски следует взять четверть стакана греческого йогурта, две столовые ложки кофейной гущи и одну столовую ложку масла сладкого миндаля, а также сок половины лимона. Все ингредиенты перемешиваются, а затем маска наносится на лицо массирующими движениями. Ее следует оставить на 15 минут, а затем смыть, осторожно отшелушивая кожу. Эта маска работает, потому как кофе в сочетании с молочной кислотой и греческим йогуртом благотворно влияет на здоровье и цвет кожи.

Маска от темных кругов

Для приготовления этой маски следует использовать охлажденный кофе с кофеином. В нем необходимо смочить два ватных диска, а затем положить их на глаза на 5 минут. Такую процедуру можно повторять три раза в неделю. После того как вы удалите диски и вымоете лицо, нанесите на веки крем с добавлением кофе. Эта маска успокаивает и обладает противовоспалительным действием, которое полезно для области вокруг глаз.

Охлаждающая кофейная маска для освежения

Для приготовления этой маски следует использовать шесть ягод черники, половину чайной ложки геля алоэ вера и половину чайной ложки гранул органического растворимого кофе.

Все ингредиенты смешиваются в миске между собой, а затем наносятся на область вокруг глаз. При этом важно следить, чтобы средство не попало в глаза. Его через 20 минут необходимо аккуратно смыть. Маска помогает избавиться от последствий стресса и позволяет коже отдохнуть.

Ночная кофейная маска для губ

Просто нанесите эту маску на губы, когда вы будете ложиться спать, а утром вы будете наблюдать настоящее волшебство. Для приготовления маски следует использовать столовую ложку кокосового масла, половину чайной ложки органического меда и одну каплю эфирную масла кофе.

Смешайте все ингредиенты и нанесите на губы перед сном. Средство необходимо смыть утром. Эфирное масло обладает омолаживающими свойствами. Были проведены исследования, которые позволили понять, что кофейное масло стимулирует синтез коллагена и эластина.