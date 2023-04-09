 

Звезда сериалов “Кухня” и “ИП Пирогова” Елена Подкаминская на работе и дома представляет собой абсолютно разных людей

09.04.2023, 23:50, Разное
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Елена Подкаминская – одна из самых востребованных и стильных актрис последнего десятилетия. Однако для звезды сериалов “Кухня” и “ИП Пирогова” есть чёткое разграничение между работой и семьёй. Немного об этом расскажем в честь её дня рождения.

Елена Подкаминская родилась 10 апреля в 1979 году. Настоящая популярность пришла к ней в 2012 году вместе с выходом сериала “Кухня”, и уже на протяжении десятилетия она остаётся одной из самых востребованных, а также стильных актрис. Параллельно с развитием карьеры, Елена Подкаминская успела стать многодетной мамой. Однако, по словам артистки, она четко разграничивает эти две сферы своей жизни и, переступая порог дома, дети видят не профессиональную актрису, а маму, которая готова выслушать, обнять и поддержать. Несмотря на то, что в работе Елена Подкаминская считает себя перфекционисткой, с семьёй это своё качество она старается отключать. “Дома же порой навертела что-то из волос на голове, надела майку и полетела решать безотлагательные вопросы”, – рассказывала актриса.

Елена Подкаминская признавалась, что в приоритете для неё семья. Иногда, сидя на гриме, она контролирует происходящее дома. Тем не менее, профессия актрисы для неё не менее важна, это своеобразная отдушина и отдых от быта и хлопот с тремя детьми.


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