Звезда сериалов “Кухня” и “ИП Пирогова” Елена Подкаминская на работе и дома представляет собой абсолютно разных людей

Елена Подкаминская – одна из самых востребованных и стильных актрис последнего десятилетия. Однако для звезды сериалов “Кухня” и “ИП Пирогова” есть чёткое разграничение между работой и семьёй. Немного об этом расскажем в честь её дня рождения.

Елена Подкаминская родилась 10 апреля в 1979 году. Настоящая популярность пришла к ней в 2012 году вместе с выходом сериала “Кухня”, и уже на протяжении десятилетия она остаётся одной из самых востребованных, а также стильных актрис. Параллельно с развитием карьеры, Елена Подкаминская успела стать многодетной мамой. Однако, по словам артистки, она четко разграничивает эти две сферы своей жизни и, переступая порог дома, дети видят не профессиональную актрису, а маму, которая готова выслушать, обнять и поддержать. Несмотря на то, что в работе Елена Подкаминская считает себя перфекционисткой, с семьёй это своё качество она старается отключать. “Дома же порой навертела что-то из волос на голове, надела майку и полетела решать безотлагательные вопросы”, – рассказывала актриса.

Елена Подкаминская признавалась, что в приоритете для неё семья. Иногда, сидя на гриме, она контролирует происходящее дома. Тем не менее, профессия актрисы для неё не менее важна, это своеобразная отдушина и отдых от быта и хлопот с тремя детьми.