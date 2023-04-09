 

День Иллариона: что нельзя делать в праздник 10 апреля

09.04.2023, 23:40, Новости дня
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10 день апреля христиане отмечают день памяти преподобного Илариона, который значительную часть своей жизни провел в безмолвии. Он занимался праведными делами и стал настоятелем Пеликитского храма в Азии.

Илларион ро­дил­ся в семье праведников Пет­ра и Фе­о­до­сии, ко­то­рые вос­пи­та­ли его в доб­ро­де­те­ли и на­ста­ви­ли в Свя­щен­ном Пи­са­нии. В 20 лет Илларион стал монахом и стал уче­ни­ком пре­по­доб­но­го Гри­го­рия Де­ка­по­ли­та.

В этот день погода окончательно устанавливается, и весна вступает в свои права. Если где-то и лежал еще снег, то его век был уже недолог. Люди начинали следить за природой и подмечать особенности. В этот день народ обращал внимание на цветок мать-и-мачехи. Его даже наделяли волшебными свойствами и использовали как амулет на удачу и благополучие. Растение приносили в дом и ставили в воду.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 10 АПРЕЛЯ 2023 ГОДА

В этот православный праздник категорически запрещалось вспоминать всуе нечистый дух. Нельзя рассуждать о потустороннем и уделять этому какое-то внимание. Считалось, что в противном случае нечисть могла околдовать человека и навлечь на него беды.

Кроме того, в этот день нельзя было выворачивать карманы. Считалось, что это может привести к краже.

Также в этот церковный праздник нельзя тушить свечи. Считалось, что если потушить зажженые свечи, это к покойнику. Лучше всего подождать, пока свеча догорит сама.

Нельзя в этот день хлопать дверями, иначе это могло разбудить Домового, который непременно начнет безобразничать.

ПРИМЕТЫ И ТРАДИЦИИ

Если 10 апреля идет дождь, это говорит о том, что будет богатый урожай. Если вдалеке слышится гром, значит впереди долгие дожди. Если стелется туман, значит будет хороший урожай фруктов и злаков.


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