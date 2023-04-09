 

Presseportal – в Германии выросло число преступлений с «антиукраинским мотивом»

09.04.2023, 23:30, Новости дня
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С начала специальной военной операции в Германии было зафиксировано 6000 преступлений, связанных с боевыми действиями на Украине, пишет Presseportal. Речь идёт об оскорблениях, угрозах, причинении имущественного ущерба, а также телесного вреда. Причём если изначально большая часть правонарушений носила антироссийский характер, то сейчас за ними всё чаще обнаруживается «антиукраинский мотив», сообщают в немецкой полиции.


AP

С начала боевых действий на Украине в Германии было зафиксировано около 6000 преступлений, связанных со специальной военной операцией, пишет Presseportal. Об этом свидетельствуют данные Федерального ведомства уголовной полиции ФРГ. Речь идёт об оскорблениях, угрозах, причинении имущественного ущерба, а также телесного вреда.

Больше трети случаев произошли в первые 13 недель боевых действий, продолжает немецкое издание. Причём большая их часть — особенно в первые 14 дней — была направлена против России. Но в последние месяцы количество преступлений с «антиукраинским мотивом» увеличилось, сообщают в полиции.

Среди зарегистрированных случаев есть ситуации, когда кто-то выражал симпатии одной из сторон конфликта с помощью граффити на стенах. В ту же статистику входят правонарушения, направленные в целом против боевых действий на Украине.


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