«Главную победу я уже одержал»

Последнее слово Дмитрия Васильца — офицера, отказавшегося участвовать в СВО.

2 года и 5 месяцев колонии-поселения — такой срок назначил суд герою «Новой» Дмитрию Васильцу, офицеру, против которого было возбуждено первое в стране уголовное дело за отказ от участия в боевых действиях.

«Новая» дважды рассказывала о Васильце, его дело стало первым, но не единственным. Пока старший лейтенант был под следствием, в РФ были вынесены несколько приговоров по этой же статье — ч. 2.1 ст. 332 УК РФ. Все они были обвинительными и с реальными сроками лишения свободы.

Эта статья — новая, введена 24 сентября прошлого года (до этого за отказ ехать на передовую могли лишь уволить). Дело против Васильца возбудили 19 октября.

Напомню, в СВО он участвовал с февраля в течение пяти месяцев, потерял там двух друзей, после их гибели принял буддизм и стал пацифистом.

И от повторной командировки отказался еще до вступления в силу поправок в Уголовный кодекс. Но после объявления частичной мобилизации процесс его увольнения приостановили и вновь приказали ехать в Украину. Тогда Василец свой отказ повторил — уже понимая, что за свои убеждения окажется под судом.

ЦИТАТАИз последнего слова Дмитрия Васильца

«Быть человеком — непростая задача. Сохранять человечность в условиях боевых действий очень тяжело. Главную победу: над главным противником — ненавистью и злостью — я уже одержал, я счастливый человек.

Не перестану любить Родину независимо от решения суда. Счастлив тот, кто может жить без ненависти среди переполненных ненавистью людей. Если справедливость в моей стране для многих потеряла значимость, это не говорит, что я должен поступать несправедливо».

Приговор был оглашен 7 апреля в Заозерском гарнизонном военном суде. Такие дела слушаются в закрытом режиме, но Дмитрий хотел, чтоб последнее слово услышали за его стенами. И перед началом заседания записал его для нас на видео.

Приговор оказался сравнительно мягким — до апелляции Дмитрий остается на свободе, впрочем, готов он был и к худшему. В разговоре с «Новой» после процесса он поблагодарил читателей за поддержку и рассказал, что в колонии будет помогать людям.

Татьяна Брицкая,

редактор отдела расследований

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